La première mondiale « Amazfit GT4 Series » d’AliExpress sur deux jours offre des réductions supplémentaires aux fans d’Amazfit.

La marque vibrante de vêtements intelligents Amazfit rejoindra AliExpress Brand Fest sur le premier site de commerce électronique au monde du 28 au 29 septembre. Pendant les deux jours du festival Amazfit, les derniers produits seront proposés aux fans d’Amazfit avec des remises spéciales, notamment la montre intelligente Amazfit GTS4 et la montre intelligente Amazfit GTR4 et d’autres styles.

Les fans d’Amazfit de Russie, du Brésil, d’Espagne, de Pologne, d’Ukraine et d’Italie seront les premiers à participer à l’événement, avec des offres spéciales sur la nouvelle montre connectée Amazfit GTS4, Amazfit GTR4 et plus encore.

| Journée de la super marque du festival Amazfit

Ce sera la meilleure remise de l’année, avec des offres jusqu’à 88 % de réduction, des retours gratuits sous 15 jours et une expédition sous 48 heures. Les 10 premières commandes recevront Amazfit Band 7 gratuitement. Participez à l’événement et courez la chance de gagner un Amazfit GTR4 gratuit (15 pièces disponibles). Suivez le magasin, vous pouvez alors obtenir un coupon de 8 $ sans minimum de dépenses, vous pouvez également ajouter la boutique en ligne Amazfit AliExpress à la liste des favoris pour voir les nouveaux produits, et Amazfit fournira les services d’expédition mondiaux gratuits correspondants.

La série Amazfit GT est la plus en vogue et la plus populaire des sept gammes de produits Amazfit, et la version mise à jour, Amazfit GTR4, a été lancée. Doté d’un design circulaire, le nouveau modèle dispose d’un écran tactile couleur AMOLED toujours allumé de 1,43 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels, protégé par du verre trempé. Il est recouvert d’un revêtement anti-empreintes digitales et entouré de lunettes anti-reflets.

Amazfit GTR 4 Smartwatch est construit avec la technologie d’antenne GPS à polarisation circulaire à double fréquence et prend en charge 5 systèmes de positionnement par satellite en même temps (un sixième type sera ajouté dans la mise à jour du micrologiciel), qui peut être utilisé pour suivre les utilisateurs en temps réel Mouvements GPS. À l’avenir, les utilisateurs pourront également importer des fichiers d’itinéraire directement sur l’écran et naviguer en temps réel. Il a également lancé une mise à niveau vers Zepp OS 2.0 pour optimiser l’expérience utilisateur. Amazfit GTR 4 offre plus de 200 options de cadran et est livré avec plus de 150 modes sportifs, y compris la marche, la course, le vélo, la natation et d’autres modes sportifs.

La boutique Amazfit AliExpress accueille des produits portables plus innovants et compétitifs, notamment la série Stratos, la série Basic, la série phare, la série santé, la série mode, la série outdoor et la série X. et la gamme complète de produits présentés ci-dessus bénéficie de remises intéressantes lors de cet événement Super Brand Day.

Amazfit Zepp E Cercle| 88% de réduction | 8443.27DA

Amazfit stratos 3 | 76% de réduction | 13509.24DA

Amazfit bip U | 62% de réduction | 5488.13DA

Amazfit GTS2 mini | 44% de réduction | 9849.08DA

Amazfit GTS4 mini | 31% de réduction | 16885.14DA

Amazfit GTS4 | 30% de réduction | 30957.26DA

Amazfit GTR4 | 30% de réduction | 30957.26DA

(Les prix ci-dessus sont soumis aux taux de change en temps réel)

En tant que marque bien connue, Amazfit deviendra l’une des marques les plus influentes dans la catégorie smartwatch et bracelet de l’AliExpress Brand Festival.