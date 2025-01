Première exportation de 2025 : l’Algérie envoie 500 T d’oignons rouges vers ce pays voisin

Le 1ᵉʳ janvier 2025, l’Algérie a lancé sa première opération d’exportation agricole de l’année. En effet, 500 tonnes d’oignons rouges, cultivés localement, ont été expédiées vers la Libye. Marquant une nouvelle étape dans la stratégie de diversification des exportations agricoles du pays.

Cette opération a été menée en plusieurs étapes, dont la première consistait en l’envoi de 40 tonnes à bord de camions de transport de marchandises, de la wilaya de Khenchela en direction de la frontière algérienne et vers les terres libyennes.

Selon les déclarations de Mme Farida Taqout, responsable de la cellule de communication de la direction du commerce de Khenchela. Cette opération d’exportation, qui marque une première au niveau national pour l’année 2025, s’est réalisée sous l’égide du wali de Khenchela et de la direction du commerce de la wilaya, en coordination avec le bureau de la Fédération des Exportateurs Algériens de Khenchela et l’Union des commerçants et artisans.

Loin des hydrocarbures, cette opération s’inscrit dans un effort plus large. Visant à étendre la présence des produits algériens sur les marchés internationaux. En particulier en Afrique et en Europe. Elle reflète la volonté des autorités de renforcer les échanges commerciaux et de donner un nouvel élan à l’agriculture algérienne.

De plus, tous les efforts ont été déployés pour simplifier les démarches administratives et créer des conditions favorables pour les investisseurs locaux. Afin de permettre l’exportation de produits agricoles vers l’étranger. En effet, Khenchela est l’une des wilayas pilotes dans cette dynamique. Elle a déjà amorcé l’exportation d’autres produits agricoles au cours de l’année passée (2024). Notamment vers des marchés africains et européens.

Dans la même veine, M. Merdassi, président du bureau des exportateurs algériens à Khenchela, a précisé que la fédération œuvre sans relâche pour faire connaître les produits locaux, facilitant la conclusion de contrats internationaux pour l’exportation. À présent, l’Algérie diversifie ses marchés et ses produits destinés à l’exportation. Au-delà des oignons, des produits comme les olives, les pommes de terre, les haricots, et même les confiseries commencent à trouver leur place sur la scène internationale.

En somme, cette exportation de 500 tonnes d’oignons rouges cultivés localement pourrait bien être le début d’une série d’initiatives similaires qui permettront à l’Algérie de développer une économie moins dépendante des hydrocarbures.