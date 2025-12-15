Première en Algérie : installation du tout premier Parlement de l’enfant sous la coupole de l’APN

Le Parlement de l’enfant algérien verra officiellement le jour le 22 décembre 2025. Une avancée majeure pour la participation citoyenne des jeunes.

L’Algérie s’apprête à franchir une étape symbolique majeure dans la promotion de la citoyenneté et de la participation des enfants à la vie publique. Le 22 décembre 2025, le tout premier Parlement de l’enfant algérien sera officiellement installé sous la coupole de l’Assemblée populaire nationale (APN). Cette instance inédite exercera ses missions pour un mandat de deux ans, de 2025 à 2027, marquant une avancée significative dans l’intégration des jeunes générations au processus démocratique.

Cette installation intervient à l’issue d’un processus de préparation étalé sur plusieurs mois, ayant abouti à la sélection d’élèves brillants, répondant à des critères précis, issus de l’ensemble des wilayas du pays. Le projet vise à offrir aux enfants un cadre institutionnel leur permettant de s’exprimer, de débattre et de participer à la vie publique de manière encadrée.

Un projet issu d’un travail institutionnel coordonné

La création du Parlement de l’enfant algérien est le résultat d’un travail conjoint entre la Commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l’Assemblée populaire nationale et le ministère de l’Éducation nationale. Plusieurs réunions de concertation et de coordination ont été organisées afin de définir les objectifs, les modalités de fonctionnement et les critères de sélection des membres.

Selon les initiateurs du projet, cette instance vise à transformer l’apprentissage des valeurs démocratiques, souvent théorique, en une expérience concrète, adaptée à l’âge des enfants et à leurs préoccupations.

Une école de la démocratie sous la coupole de l’APN

Placée sous le patronage du président de l’Assemblée populaire nationale, Ibrahim Boughali, l’installation de ce Parlement marque le passage d’un concept éducatif à une réalité institutionnelle. Les enfants sélectionnés auront l’occasion de siéger dans un cadre inspiré du fonctionnement parlementaire, d’échanger sur des thématiques liées à l’enfance et de formuler des propositions.

Les séances permettront aux jeunes parlementaires d’exprimer leurs avis, de soulever leurs préoccupations et, dans certains cas, de les présenter directement aux responsables gouvernementaux lors de sessions publiques. L’objectif affiché est de favoriser l’écoute, le dialogue et l’apprentissage des mécanismes de représentation.

Citoyenneté, droits de l’enfant et participation active

Au-delà de sa dimension symbolique, le Parlement de l’enfant algérien ambitionne de renforcer la culture citoyenne dès le plus jeune âge. Il s’inscrit dans une démarche visant à promouvoir la protection des droits de l’enfant, à encourager la participation active des jeunes à la vie publique et à développer chez eux le sens de la responsabilité collective.

Pour les autorités, cette initiative constitue un levier pédagogique important, permettant d’ancrer les valeurs de citoyenneté, de dialogue et de respect des institutions. Elle reflète également la volonté de l’Algérie d’impliquer sa jeunesse dans la réflexion sur l’avenir du pays, en lui donnant des espaces d’expression adaptés.

Avec cette première installation, le Parlement de l’enfant algérien ouvre une nouvelle page dans l’éducation civique, en offrant aux enfants une tribune officielle pour apprendre, s’exprimer et participer, dès aujourd’hui, à la construction de l’Algérie de demain.

