Première dans l’histoire de l’Oxford Union : une Algérienne d’origine palestinienne élue présidente

Arwa Hanin Elrayess, étudiante en philosophie, politique et économie à St-Edmond Hall et d’origine algérienne et gazaouie, a été élue présidente de l’Oxford Union pour le trimestre Trinity 2026. Elle a remporté l’élection avec une large majorité de 757 voix.

Elle devient ainsi la première Palestinienne, la première Algérienne et la première femme arabe à diriger cette prestigieuse société de débat fondée en 1823. Son élection, qui survient dans un contexte de tensions internes et de débats houleux autour de la Palestine, est particulièrement significative.

Engagée pour la cause palestinienne, Arwa Hanin Elrayess a mené sa campagne malgré des difficultés. Elle dénonce des « surveillances disproportionnées », des campagnes de dénigrement et des tentatives de délégitimation ciblant les candidats solidaires de la Palestine.

🟢 À LIRE AUSSI : L’éminent médecin-chercheur algérien Abderrezak Bouchama primé par l’UNESCO



Une Algérienne d’origine palestinienne élue présidente de la prestigieuse Oxford Union

L’Oxford Union, l’une des sociétés étudiantes les plus renommées au monde, a franchi une nouvelle étape en élisant une femme algérienne d’origine palestinienne à sa présidence.

Arwa Hanin Elrayess a été élue pour diriger l’Union durant le trimestre Trinity 2026. Elle a remporté une victoire écrasante, recueillant 757 voix de première préférence, contre 150 votes de plus que son plus proche concurrent. L’élection a enregistré un taux de participation particulièrement élevé (1528 votants).

Réagissant à ce succès, Elrayess a exprimé sa gratitude : « Je suis reconnaissante et touchée par la confiance que les membres de l’Union ont placée en moi et en mon équipe. Je tiens à remercier tous ceux qui ont mis de côté leurs différends et se sont unis pour œuvrer à une vision commune de cette Union, que nous chérissons tous ».

Arwa Elrayess, productrice du documentaire « Heart of a Protest »

Arwa Hanin Elrayess a contribué à la production du documentaire Heart of a Protest, qui couvre les manifestations organisées à Londres en solidarité avec la Palestine. Ce film relate une « une puissante vague de protestations pro-palestiniennes apparue à la suite de l’offensive israélienne sur Gaza ». Il s’agit « d’une œuvre à zéro budget, réalisée par cinq personnes soucieuses de ce qui se passe depuis 1947 ».

Fondée en 1823, l’Oxford Union est l’une des plus anciennes et les plus prestigieuses sociétés universitaires du Royaume-Uni. Son rôle est d’organiser régulièrement des débats compétitifs, des ateliers d’expression orale et des sessions de questions-réponses avec des personnalités de renom.

Par ailleurs, l’élection d’Elrayess intervient dans un climat d’instabilité interne. L’institution a récemment été secouée par deux motions de censure visant des dirigeants successifs.

🟢 À LIRE AUSSI : Emmy Awards 2025 : la journaliste algérienne Fayrouz Ziani distinguée à New York