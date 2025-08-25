Premier vol intérieur et retrait des vieux bus : les grandes annonces du ministre des Transports

Le ministre des Transports, Saïd Saïoud, a supervisé, ce lundi, le départ du premier vol d’une compagnie aérienne intérieure, reliant l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger à celui de Tamanrasset. En marge de cet événement, il a également annoncé d’importantes mesures liées au secteur du transport terrestre, notamment le renouvellement du parc national des bus.

Ce premier vol marque une nouvelle étape dans la dynamisation du transport aérien en Algérie, avec pour objectif de renforcer la desserte des régions du sud. Selon le ministre, l’amélioration de la connectivité nationale constitue un levier essentiel pour l’intégration territoriale et le développement économique local.

Lancement du premier vol Alger – Tamanrasset et modernisation du transport

Ce premier vol entre Alger et Tamanrasset marque un tournant dans le transport aérien algérien. Il vise à désenclaver le sud du pays et à stimuler l’économie locale.

Le ministre des Transports a souligné l’importance de cette nouvelle liaison aérienne qui contribue à l’intégration territoriale et au désenclavement des régions du Sud.

Renouvellement du parc national des bus : un plan en deux phases

Lors d’une réunion consacrée à ce dossier, Saïoud a confirmé que l’opération de renouvellement du parc national de bus sera lancée en deux étapes. L’objectif est de moderniser le parc et d’améliorer la sécurité routière.

Première phase : retrait des véhicules de plus de 30 ans dans un délai ne dépassant pas six mois.

retrait des véhicules de plus de 30 ans dans un délai ne dépassant pas six mois. Deuxième phase : élargissement ultérieur du processus aux bus de plus de 20 ans.

Cette opération, jugée urgente pour moderniser le transport terrestre, sera accompagnée d’un dispositif de contrôle renforcé. L’État va mettre en place des commissions wilayales afin d’inspecter l’état des bus, de vérifier les normes de sécurité ainsi que de délivrer l’autorisation d’exploitation après validation.

Mesures d’accompagnement et soutien à l’industrie locale

Le ministère des Transports prévoit un accompagnement des transporteurs par l’octroi d’avantages fiscaux et douaniers. Ces mesures permettront d’acquérir des bus neufs ou d’occasion de moins de cinq ans, réduisant ainsi les coûts pour les opérateurs et encourageant l’investissement.

Par ailleurs, Saïoud a insisté sur l’importance du soutien à la production locale de bus, qualifiée de « pilier essentiel » pour stimuler l’économie nationale et limiter la dépendance aux importations.

Le ministre a rappelé que la réussite de ces réformes dépend largement de la mobilisation de tous les partenaires du secteur. Il a appelé les transporteurs, les industriels et les partenaires sociaux à agir dans l’intérêt général des citoyens, en privilégiant la modernisation et la sécurité.

