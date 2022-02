Premier match de Belaili à Brest : son coach livre son impression

Youcef Belaili, la nouvelle recrue du club français le Stade Brestois continu toujours à faire du bruit et un grand buzz médiatique, et ce, depuis l’annonce de la nouvelle, depuis environ une semaine.

En fait, le natif d’Oran a surpris son nouveau club de Brest par une forte affluence du public sportif, notamment algérien, qui a envahi les différents réseaux sociaux dudit club, à savoir Twitter, Instagram et Facebook, explosant ainsi les compteurs des likes et des interactions.

Pour la nouvelle, Youcef Belaili a participé titulaire, ce dimanche 6 février, avec sa nouvelle équipe, dans un match l’opposant à Rennes.

Toutefois, et à la grande déception de l’Oranais, la rencontre s’est soldée par la victoire de l’équipe adverse, avec un score de 2 buts contre zéro.

« Difficile de juger Youcef sur ce match » (Der Zakarian)

Face à cet effet, l’entraineur Michel Der Zakarian, qui a vu son équipe s’incliner face à Rennes (0-2), n’a pas manqué de s’exprimer sur la toute première participation de son milieu de terrain algérien, et ce, juste après la fin de la confrontation, où il a lancé : « Difficile de juger Youcef sur ce match. On va essayer de le mettre dans les meilleures conditions ».

Dans le même sillage, le coach brestois a également fait savoir : « Nous devons encore gagner 5 matchs. J’ai confiance en mon équipe. On a su élever notre niveau en 2M », avant d’ajouter : « On a manqué d’agressivité. On n’était pas présent dans les duels ».

Chardonnet s’exprime sur le match

Par ailleurs, le Français Brendan Chardonnet, a, quant à lui, commenté la rencontre contre l’équipe de Rennes, où il a révélé : « En 2ᵉ mi-temps, il y a eu du mieux, mais on est restés inoffensifs. On n’a pas créé grand-chose, il faut qu’on travaille ça. On est un peu timorés offensivement. On n’a pas gagné nos duels, ni derrière ni devant … »

Il convient également de rappeler que l’Algérien Youcef Belaili a rejoint le Stade Brestois, presque deux mois après la résiliation de son contrat avec son ancien club qatari, le Qatar SC, quelques jours seulement avant la finale de la Coupe arabe 2021 au Qatar.