Premier League – record africain : Mahrez égale Drogba

Riyad Mahrez est sur une courbe ascendante impressionnante. L’international algérien a encore une fois brillé hier soir, en étant l’auteur d’un but et une passe décisive.

Manchester City a affronté hier soir Aston Villa. Sans surprise, Riyad Mahrez a été reconduit parmi le onze de départ. On joue la 4e minute, l’ailier droit de la sélection nationale délivre une passe décisive. Sur un corner bien botté, la balle trouve la tête de Rodri qui ouvre le score.

Mieux, Mahrez réussi à aggraver la marque pour son équipe. En effet, il marque le troisième but sur pénalty à la 38e minute. En s’imposant sur le score de trois buts à un, Manchester City continue à faire la pression sur l’actuel leader, Arsenal. L’écart entre les deux prétendants pour le titre de la Premier League est à trois points seulement.

Le capitaine de la sélection nationale continue à enchainer les bonnes performances. Ses statistiques sont impressionnantes avec 6 buts et 4 passes décisives lors du mois de janvier.

S’imposant de nouveau comme élément important au sein de la bande à Pep Guardiola, Riyad Mahrez continue à améliorer ses statistiques. En effet, il est actuellement en sa 55e passe décisive en Premier League.

Ainsi, l’attaquant des Citizens rejoint Didier Drogba à la tête du classement des meilleurs passeurs africains dans le championnat le plus huppé au monde. Bien parti pour poursuivre l’aventure avec Man City au moins pour une autre saison, il aura l’occasion de prendre le large au dudit classement et rentrer dans l’histoire du football anglais.

Seulement, il aura devant lui un concurrent sérieux, en l’occurrence l’Egyptien Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool est à 51 passes décisives et prétend lui également à prendre la tête du classement.

🤝 Riyad Mahrez moves on to 55 Premier League assists.

🔝 He now draws level with Didier Drogba as the all-time highest assisting African player in the league’s history.

🤯 He’s already matched his tally for the entirety of last season in 10 less appearances! pic.twitter.com/TNYtxCF26p

— Sporting News Football Club (@sn_footballclub) February 12, 2023