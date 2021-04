Premier League : Mahrez élu meilleur joueur du mois de mars

L’international algérien évoluant au championnat d’Angleterre, en l’occurrence à Manchester City, Riyad Mahrez, a été élu joueur du mois de mars

En effet, le champion d’Afrique a reçu la distinction individuelle de meilleur joueur du mois de mars en Premier League, notamment du à une série de bonnes performances durant l’exercice 2020 – 2021 avec son club, actuellement leader du championnat. Malgré la rude concurrence présente, au niveau du club de Manchester comme au niveau de la ligue Anglaise en elle-même.

Souvent présent lors des grands rendez-vous, le milieu offensif de l’équipe nationale évoluant sous les ordres de Pep Guardiola a vu ses efforts récompensés, et a su se montrer décisif à maintes reprises, que ce soit en championnat, en coupe ou durant la prestigieuse ligue des champions, notamment en étant l’auteur de la passe décisive ayant mené au premier but de la rencontre aller, qui a opposé les Citizens au Borussia Dortmund, en quarts de finale de cette compétition et qui s’est soldé par une victoire 2-1 des Skyblues.

Une prestation XXL de Mahrez face à Southampton

L’international algérien Riyad Mahrez a livré un très gros match, lors du mercredi 10 mars 2021, avec Manchester City, qui se sont imposés face à Southampton (5-2), dans le cadre de la 33e journée du championnat Anglais.

En effet, le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, s’est démarqué ce soir en inscrivant deux superbes but, son huitième et neuvième de la saison.

En deuxième mi-temps, l’international algérien demeurait en feu. À la 55e minute, il ajoute son deuxième but de la rencontre. Après un contrôle dos au but, Mahrez se retourne pour allumer une belle frappe du gauche. Auteur d’un gros match, l’algérien cède sa place à Ferran Torres à la 61e minute de jeu.