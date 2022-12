Premier League : Mahrez ambitieux pour un 3e titre consécutif

C’est à partir de demain que Manchester City renouera avec la Premier League après une longue trêve. Il affrontera à l’occasion Leeds United en déplacement à 21h. Un match que la bande à Guardiola devra remporter pour se rapprocher du leader, Arsenal.

Les coéquipiers de Riyad Mahrez s’apprêtent à renouer avec la Premier League. Demain, ils affronteront Leeds United en déplacement. Un match qui revêt un cachet très important, où ils feront en sorte de revenir avec les trois points pour réduire l’écart sur l’actuel leader Arsenal. L’international algérien parle de cet important rendez-vous.

« Il faudra jouer à fond face à Leeds. c’est un grand club et c’est toujours difficile de jouer là-bas. On sait ce qui nous attend…Nous serons préparés pour ce duel et nous espérons pouvoir repartir avec les trois points ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée au site officiel de Manchester City.

« Nous voudrons être vite leader de la Premier League »

Actuellement, c’est Arsenal qui est installé sur le fauteuil du leader de la Premier League. Mais Mahrez et consorts voudront vite détrôner les « Gunners », en prenant les commandes au tableau. Le moins que l’on puisse dire, est que le capitaine de la sélection nationale se dit ambitieux de remporter un troisième titre de championnat pour une troisième fois de suite, en dépit de la rude concurrence avec les autres prétendants pour le sacre.

« Actuellement, nous ne sommes pas leaders et c’est pourtant là que nous voulons être. Nous allons prendre les choses match après match mais notre but est de remporter à nouveau la Premier League ». A-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « Il y a beaucoup de très bonnes équipes en Angleterre qui peuvent prétendre au titre de championnat. Nous ne focalisons pas uniquement sur Arsenal, même s’ils sont bons depuis l’entame de l’actuel exercice…Si nous voulons être champions, nous devons être prêts dès que le championnat redémarre ». A-t-il conclut.

A rappeler que Riyad Mahrez a été buteur lors du dernier match face à Liverpool, dans le cadre du 1/8e de finale de la League Cup. Un match remporté par les citizens sur le score de 3 buts à 2. Reste à savoir maintenant s’il sera titulaire demain soir face à Leeds United.