Premier League : Benrahma indispensable pour West Ham ?

Après sa bonne présentation lors du match contre l’équipe belge d’Anderlecht pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de l’Europa Conference League, l’international algérien, Said Benrahma, a gagné des points sur les petits papiers de son entraîneur à West Ham, David Moyes.

En effet, Benrahma a inscrit son premier but de l’exercice de 2022-2023 sur un splendide coup franc à la 14e minute, donnant, ainsi, l’avantage à ses coéquipiers du club londonien de West Ham United. Enchaînant les titularisations sans grande efficacité, Benrahma a été relégué au second plan au sein de l’effectif du technicien écossais, Moyes.

Or, faisant preuve de persévérance, l’ancien joueur de l’OGC Nice a montré l’étendue de sa palette technique en livrant une performance remarquable lors de la réception du club d’Anderlecht en Conference League.

Devancé par la concurrence, l’international algérien, Said Benrahma, n’a pas été toujours le premier choix de son entraîneur. Malgré quelques fulgurances dans le jeu lors des matchs de la Premier League anglaise, le joueur de l’équipe d’Algérie a peiné à trouver une place dans le 11 du départ des « Hammers » cette saison.

Cependant, avec l’avènement de la blessure du joueur ivoirien de West Ham, Maxwel Cornet, le Fennec pourrait avoir une carte à jouer.

Qualifié d’ores et déjà pour le prochain tour de l’UEFA Conference League, le club de West Ham pourrait faire tourner son effectif en prévision des prochaines rencontres qui s’annoncent alléchantes.

13e du classement général de la Premier League après 10 journées, le club londonien de West Ham aura du pain sur la planche lors des prochaines rencontres en championnat anglais.

Ainsi, pour le compte de la 11e journée, qui se disputera demain, les coéquipiers de l’international algérien, Said Benrahma, se déplaceront sur la pelouse du club de Southampton.

