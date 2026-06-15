Premier jour de Muharram 1448 confirmé : le Nouvel An musulman tombe le 16 juin

Le doute est définitivement levé pour les millions de fidèles en Algérie. À l’issue de la traditionnelle séance d’observation du croissant lunaire, la commission nationale compétente a annoncé officiellement ce lundi soir que le premier jour du mois sacré de Muharram de l’année 1448 de l’Hégire correspondra au mardi 16 juin 2026, marquant ainsi le début du Nouvel An musulman.

Réunie au siège du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, la commission, composée de théologiens, de dignitaires religieux et d’experts en astronomie, a confirmé la vision du croissant lunaire annonçant la fin du mois de Dhou al-hijja 1447 après 29 jours.

Ce résultat coïncide avec le scénario jugé le plus probable par les observatoires scientifiques. Les calculs préalables pointaient en effet vers cette issue, sous réserve que la nouvelle lune soit visible à l’œil nu dans la soirée du lundi 15 juin.

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Le 16 juin 2026, jour férié et chômé pour tous les travailleurs algériens

Au-delà de sa portée spirituelle, cette date revêt une dimension pratique immédiate. Conformément à la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, le premier jour de Muharram constitue un jour férié, chômé et payé pour l’ensemble des salariés du pays. Fonctionnaires, employés du secteur privé, agents des établissements publics : personne n’est exclu du bénéfice de ce repos légal.

Une seule réserve s’applique. Les structures organisées en régime de rotation, notamment dans les secteurs vitaux, devront assurer la continuité du service. Le repos collectif ne suspend pas les activités essentielles à la nation.

Une procédure rodée, héritée d’une longue tradition

La méthode retenue par l’Algérie repose sur l’observation visuelle du croissant lunaire, fidèle à la tradition prophétique. Ce principe, appliqué de manière constante pour chaque grand rendez-vous du calendrier islamique, avait déjà guidé la fixation du début du Ramadan 2026 au jeudi 19 février, après que la commission nationale eut constaté l’absence du croissant lors de la nuit du doute du 17 février.

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