Pr.Mahyaoui : le protocole sanitaire s’applique aussi aux étrangers

Depuis l’ouverture officielle des frontières aériennes en Algérie le 1er juin 2021 dernier, Air Algérie, Turkish Airlines et Tunisair sont les trois compagnies aériennes autorisées à pénétrer dans le territoire algérien, et ce, en aller-retour.

Cependant, quelque soit leur nationalité des entrants, ils se doivent de présenter un test PCR de moins de 36 heures à l’embarquement et ont pour obligation de se confiner pour une durée de cinq jours une fois arrivés sur le territoire.

En effet, des membres du comité scientifique algérien interrogés par les journalistes de visa-algerie ont déclaré que « protocole sanitaire grandement critiqué par la diaspora algérienne s’applique à tous les voyageurs arrivant en Algérie. Ce même comité qui a instauré le nouveau protocole sanitaire a déclaré qu’il a « été mis en place grâce à une collaboration étroite entre le comité scientifique et les hautes autorités du pays, et a été un préalable à la réouverture des frontières et à l’entrée en Algérie », a rappelé le Professeur Mahyaoui. Ce dernier a également assuré que « toute personne qui arrive en Algérie doit être soumis à ce protocole sanitaire ».

Le Docteur et membre du comité Bekkat Berkani, quant à lui, a déclaré que « le protocole sanitaire est valable pour toute personne entrant en Algérie, quel que soit le moyen de transport utilisé, la compagnie aérienne empruntée. Il est clair que ce sont des mesures qui doivent s’imposer à tout individu » ajoutant que par le passé « il y a eu des entorses aux règles, en particulier dans le cas des techniciens indiens qui ont introduit le variant indien. Ils sont arrivés en Algérie par une compagnie étrangère après avoir transité par le Qatar.

« Nous sommes amenés à augmenter le flux de vols dans le futur »

D’après le Dr Berkani, la fréquence des vols quotidiens sera augmentée si les restrictions sont respectées, car la mise en place d’un protocole a pour objectif de protéger, mais aussi « d’évaluer la situation après la reprise des vols. Nous sommes amenés à augmenter le flux dans le futur. Prenez le cas de la France par exemple, avec trois vols hebdomadaires (deux avec Paris et un avec Marseille). Le rythme sera certainement augmenté dans les jours qui viennent. Il faut donc établir des mécanismes permettant d’arriver à cette hausse ».

D’après le Pr. Mohamed Belhocine, membre du comité et président de la cellule opérationnelle chargée d’investigation épidémiologique « Il n’y a pas de risque zéro, même avec toutes les mesures » et a ajouté que le protocole sanitaire est une « mesure qui nous permet de nous assurer raisonnablement qu’on va éviter au maximum l’importation de nouveaux cas chez nous. Cette mesure permettra de s’assurer qu’on a éliminé la plus grande partie des contaminations potentielles même si consent un petit risque d’importation de cas ».