Pr Mahyaoui : « Il faut retourner aux mesures de confinement »

La situation épidémiologique est inquiétante en Algérie, elle est marquée par une explosion de cas qui frôle actuellement les 500 par jour de contagion à la Covid-19 et ses variants.

Face à la gravité de la situation qui se détériore jour après jour, le Professeur Ryad Mahyaoui, membre du Comité scientifique du suivi de la pandémie du coronavirus en Algérie a tiré la sonnette d’alarme.

« La sonnette d’alarme doit être tiré et arrêter cette troisième vague en amont avant qu’elle soit catastrophique », a déclaré lors de son passage sur les ondes de la Radio Nationale.

Mahyaoui déplore qu’il n’y a pas eu suffisamment de sensibilisation des citoyens auxquels on disait que «la situation est maîtrisée». «Le résultat est là», a-t-il dit, indiquant que «le résultat est le relâchement vis-à-vis des gestes barrières, alors que la situation devenait de plus en plus inquiétante».

Revenir aux mesures du confinement

Selon lui, et face cette situation « inquiétante », le Pr Riad Mahyaoui estime qu’il faut retourner aux mesures de confinement tel que cela avait été appliqué au début de la pandémie, si on continue à négliger le respect des gestes préventifs.

Il a souligné la nécessité d’écouter les spécialistes qui sont sur le terrain » et prendre leurs avis en considération. d’autre part le spécialiste recommande l’interdiction des visites dans les hôpitaux, vu qu’ils sont devenus un lieu de contamination.

Arguant ses dires, il affirme que plus de 44 000 personnes ont été infectées, entre janvier et février 2021, dont 26 839 sont venus se faire traiter pour une autre pathologie et se sont retrouvées infectées du Covid. « Il y a même des visiteurs qui ont été contaminés donc réellement l’hôpital est devenu un lieu où on se contamine. Le coronavirus est, aujourd’hui, la première maladie nosocomiale »

Pour conclure, Pr Mahyoaui a lancé un énième appel à la vaccination afin d’y faire adhérer le maximum possible avant qu’il y ait péril en la demeure, » le vaccin est le seul moyen pour vaincre le Covid 19 et retourner à la vie normale ».