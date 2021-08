Pr Bouamra : « la baisse des contaminations sera progressive »

Le professeur Bouamra Abderrazak, spécialiste et chef du service épidémiologique à l’hôpital de Tipasa s’est exprimé ce mardi 10 août au sujet de la courbe descendante des contaminations par la Covid-19.

En effet, le scientifique a révélé que la situation commence à se stabiliser concernant cette troisième vague et la courbe de baisse des contaminations sera progressive après environ 06 semaines à compter du début de la vague.

Le Pr Bouamra a indiqué dans un communiqué à Radio Sétif, aujourd’hui mardi, qu’à la fin de la deuxième semaine de la phase de stabilisation, la courbe des infections commencera à baisser pour se poursuivre pendant 04 ou 05 semaines, notant que cette courbe descendante devra être garantie par la poursuite du protocole sanitaire.

Vers la vaccination des enfants et des femmes enceintes

Le chef du service épidémiologique a souligné que cette étape sera marqué par une augmentation significative du nombre de décès, contrairement au début de la pandémie, qui était caractérisée par une augmentation des hospitalisations, notant que « le variant delta affecte particulièrement les jeunes, notamment les enfants ».

Bouamra a révélé que de nouvelles recherches scientifiques récentes confirment la possibilité d’étendre la vaccination aux enfants de plus de 12 ans et aux femmes enceintes depuis plus de 6 mois, prenant ainsi l’exemple de nombreux pays où ces deux catégories de la population était initialement exclues.

Bouamra a conclu cet entretien en soulignant que « l’objectif fixé en Algérie et dans tous les pays du monde est d’atteindre l’immunité collective , ce qui mènera vers une diminution significative des cas d’hospitalisation » ajoutant que « même en cas d’épidémie, les travailleurs du secteur de la santé pourront la maîtriser ».