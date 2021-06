Pr Akhamouk : « Il se peut qu’on abandonne le confinement sanitaire »

Membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus et Spécialiste en maladies infectieuses, le Pr Akhamouk a livré aujourd’hui son analyse de la situation épidémiologique relative au nouveau coronavirus en Algérie. Le Professeur s’est exprimé sur les Ondes de la radio Sétifienne, et il s’est notamment penché sur les mesures sanitaires appliquées au niveau des aéroports, et notamment sur la mesure du confinement sanitaire systématique des voyageurs.

Selon ce professeur spécialisé en infectiologie, la situation épidémiologique en Algérie reste sous contrôle, bien que sa future évolution suscite bon nombre d’inquiétudes et soulève de nombreuses probabilités loin d’être souhaitables. Ceci dit, le Professeur a également dressé un bilan plutôt positif de l’expérience de l’Algérie face à la pandémie, en rappelant que l’OMS considère l’Algérie comme étant l’un des pays les plus surs en ce qui concerne le risque de contamination liée à la Covid-19.

Le professeur a toutefois affiché son inquiétude en ce qui concerne un probable retour à la période ou le pays enregistrait 1 300 cas quotidiens, affirmant que les hôpitaux étaient saturés, et que « en toute vérité, une telle perspective nous fait peur ».

L’abandon du confinement systématique se dessine

En parlant des cas du variant du coronavirus en Algérie, le professeur a souligné qu’ils ne constituent que 5 % du total des cas contaminés, contrairement à d’autre pays ou ce taux dépasse les 90 %. Le professeur a ajouté que le pays se rapproche de l’immunité collective. « Cette semaine, nous allons recevoir un million de doses du vaccin, et 2 autres millions au mois de juillet…. nous allons atteindre l’immunité collective avant la fin de l’année… ».

Après toute cette analyse, le Professeur a révélé que le protocole sanitaire appliqué au niveau des aéroports est en cours d’évaluation, et qu’il était « optimiste quant à un prochain allégement des mesures sanitaires ». Le Pr Akhamouk a également déclaré « qu’il se peut qu’on abandonne le confinement sanitaire et que l’on se contente seulement des tests avant et après l’embarquement ».

Le professeur Akhamouk a également miroité la possibilité de rajouter de nouvelles lignes et de nouvelles destinations, alors qu’on est à moins d’une semaine de l’expiration du plan de vol du mois de juin et sans aucune confirmation officielle d’une poursuite pendant le mois de juillet. « On se dirige vers l’ouverture de nouvelles lignes vers des différents pays, et aussi vers le rajout de plusieurs aéroports, mais la décision reste entre les mains des autorités », a-t-il déclaré.