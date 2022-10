Pouvoir d’achat, véhicules, logements… instructions de Tebboune

Aujourd’hui, dimanche 9 octobre, Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Commandant Suprême des Forces Armées et Ministre de la Défense Nationale a présidé une réunion extraordinaire du Conseil des Ministres, consacrée au projet de Loi de Finances 2023. Après que le Ministre des Finances a présenté et discuté le projet de loi, le Chef de l’État a donné plusieurs directives dans différents domaines.

Concernant le pouvoir d’achat, le président a souligné le rôle du gouvernement dans le maintien de l’abondance et de la stabilité des denrées alimentaires, notamment celles subventionnées, et la lutte contre toutes les formes de spéculation. En appuyant le fait de donner la plus haute importance à l’amélioration de la situation sociale du citoyen, en premier lieu.

Pour le secteur du logement, le Chef de l’État a ordonné d’affecter des conteneurs immobiliers à la construction de logements sociaux, tout en poursuivant l’engagement de l’État en faveur de l’habitat rural. Mais aussi le lancement d’une consultation nationale concernant le règlement définitif du projet de ville de Boughzoul.

De plus, dans le secteur de l’éducation, l’utilisation optimale et la plus efficace des structures, des institutions et de toutes les capacités qui existent actuellement, d’une manière qui permet de préserver les capacités financières de l’État et d’en bénéficier au profit du secteur éducatif.

Dans le Secteur de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, le président de la république a instruit d’initier immédiatement une révision en profondeur des lois municipales et étatiques, permettant une meilleure performance et offrant de meilleurs services aux citoyens, avec une définition précise des responsabilités. Et préparation d’une étude approfondie en vue d’une révision complète de la fiscalité locale.

Coup de feu pour l’importation des véhicules de moins de 3 ans

Pour ce qui est du secteur automobile, le président de la république, a permis l’ouverture de la voie aux citoyens pour importer des voitures, de moins de 3 ans, avec leurs capacités financières et leurs propres besoins, et non à des fins commerciales.

En outre, les constructeurs étrangers auront l’autorisation d’importer des voitures pour les revendre en Algérie parallèlement au suivi intensif et de terrain du processus d’implantation d’une véritable industrie automobile, en Algérie dans les meilleurs délais.

Pour finir, la programmation du dépôt du cahier des charges des concessionnaires automobiles, lors du prochain conseil des ministres, pour qu’il soit réglé, avant la fin de l’année en cours.