Pouvoir d’achat, MCA, UE : 6 points à retenir du conseil des ministres

Le Président Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce dimanche 31 octobre 2021, une réunion du Conseil des ministres. À l’ordre du jour, l’examen de plusieurs dossiers ; dont celui de la lutte contre la hausse des prix de produits alimentaires, mais aussi l’accord d’association avec l’Union Européenne.

Lors de la réunion ayant regroupé les membres du gouvernement, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a donné plusieurs instructions ; relatives principalement aux questions liées aux préoccupations des citoyens.

Tebboune veut la révision de l’accord d’Association Algérie-UE

Sur le plan économique, le président Tebboune a ordonné, lors de la réunion, la révision des dispositions de l’accord d’association avec l’Union Européenne (UE), « clause par clause », en fonction d’une vision souveraine et d’une approche « gagnant-gagnant », en tenant compte de l’intérêt du produit national en vue de créer un tissu industriel et des postes d’emploi.

Évoquant le dossier de réévaluation de certains projets dans les secteurs des Travaux publics et des Transports, le chef de l’Etat a insisté sur l’impératif d’accorder un intérêt particulier aux projets qui touchent directement la vie quotidienne du citoyen ; soulignant l’importance de développer un système de gestion des projets d’équipement public, notamment en ce qui concerne le respect des délais de réalisation.

Vers le retour de l’importation de certains produits

Sur le dossier des « questions liées aux préoccupations des citoyens« , le Président de la République a ordonné la préparation d’un projet de loi-cadre relatif à l’exercice de l’action syndicale dans différents secteurs. Ce dernier régira les droits et obligations et défendra les intérêts des fonctionnaires et travailleurs.

Il a également ordonné la prise en charge des préoccupations des citoyens concernant les secteurs du commerce et de l’agriculture et lutter contre la flambée des prix, même si l’on doit recourir à l’importation, à titre urgent et exceptionnel, pour préserver le pouvoir d’achat et inonder le marché des produits objet de spéculation, particulièrement les produits de large consommation et les viandes blanches.

D’autres instructions émises par le président Tebboune :

● Réinsertion des détenus en leur accordant l’allocation chômage ;

● Parachèvement le stade de Douera (Alger-Ouest), dans les plus brefs délais, pour l’attribuer au Club du Mouloudia d’Alger ;

● Trouver des solutions radicales et immédiates, loin de la politique de bricolage, au problème d’obstruction des trémies, au début de chaque saison hivernale ;

● Assurer tous les moyens aux sportifs d’élite, pour l’obtention de résultats positifs aux Jeux méditerranéens qu’abritera la ville d’Oran.