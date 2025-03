Pouvoir d’achat en Afrique en 2025 : l’Algérie dans le Top 10

La Parité de Pouvoir d’Achat (PPA) est un indicateur économique fondamental permettant de comparer le pouvoir d’achat réel des citoyens à travers différents pays, en ajustant les valeurs monétaires aux différences de coût de la vie.

Contrairement au Produit Intérieur Brut (PIB) nominal par habitant, qui mesure la richesse produite sans tenir compte du niveau des prix, le PIB ajusté en PPA offre une perspective plus réaliste du bien-être économique des populations.

En Afrique, cette distinction est cruciale. De nombreux pays affichent un PIB nominal par habitant relativement faible, mais leur classement s’améliore lorsqu’on ajuste pour le PPA. Par exemple, le Nigeria, première économie du continent avec un PIB nominal de plus de 1 100 dollars par habitant, peine à assurer un niveau de vie élevé à ses citoyens en raison d’une inflation persistante et d’une dépréciation monétaire constante.

À l’inverse, des économies plus petites comme le Botswana, avec un PIB nominal de 7 870 dollars par habitant, offrent une qualité de vie supérieure grâce à une relative stabilité économique et un coût de la vie plus abordable.

Classement des Pays Africains : quelle place pour l’Algérie ?

Selon les estimations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) révélées par Africa Business Insider, plusieurs pays africains se distinguent par un pouvoir d’achat élevé. Ce classement révèle des différences significatives entre les économies du continent :

L’Algérie, avec un PPA de 18 348 dollars par habitant, se positionne en septième place, devancée par des pays comme l’Égypte et le Gabon. Ce résultat s’explique par un coût de la vie relativement modéré en Algérie, permettant aux citoyens d’accéder à davantage de biens et services par rapport à leurs revenus nominaux.

En revanche, l’Afrique du Sud, malgré son poids économique, affiche un pouvoir d’achat inférieur à celui de pays au PIB plus faible. Cela s’explique par des inégalités de revenus marquées et un coût de la vie plus élevé.

La Parité de Pouvoir d’Achat constitue un indicateur plus pertinent que le PIB nominal pour évaluer le niveau de vie des populations africaines. Si le Nigeria et l’Afrique du Sud dominent l’économie continentale en termes de PIB, leurs performances en termes de PPA sont nettement moins impressionnantes.

À l’inverse, des économies comme celles des Seychelles, de Maurice et du Gabon offrent un pouvoir d’achat bien supérieur, illustrant l’importance d’une analyse économique plus fine pour mieux appréhender la réalité du terrain.

Coût de la vie : où se classe l’Algérie en 2025 ?

L’Algérie, souvent perçue comme un pays au coût de la vie modéré, occupe une position notable dans les classements africains et mondiaux. Selon les données récentes de Numbeo, l’Algérie se distingue parmi les pays africains en 2025. Mais comment se compare-t-elle à ses voisins et au reste du monde ?

Avec un indice du coût de la vie de 24,5, l’Algérie se classe 4ᵉ en Afrique et 14ᵉ mondialement en 2025.

Ce score positionne le pays parmi ceux où la vie est la plus abordable, tout en confirmant son statut de puissance économique majeure sur le continent.

Indice du coût de la vie 2025 : l’Algérie dans le TOP 5 africain

En se classant 4ᵉ, l’Algérie occupe une place de choix dans le TOP 5 africain et affirme son statut de pays où la vie est accessible, tout en restant une économie influente du continent. Voici le TOP 5 des pays africains selon l’indice du coût de la vie :

Libye (18,6) : Avec une économie en reconstruction, le pays affiche un indice du coût de la vie relativement bas. Égypte (19,0) : Deuxième du classement avec des prix abordables, bien que l’inflation y soit plus marquée qu’en Algérie. Madagascar (20,7) : Troisième du classement, avec un indice légèrement supérieur à celui de l’Égypte. Algérie (24,5) : Une position solide dans le TOP 5, confirmant une vie relativement abordable. Tunisie (25,5) : Un coût de la vie légèrement plus élevé que celui de l’Algérie.

Les chiffres fournis par Numbeo mettent en lumière une Afrique contrastée, où certains pays maintiennent un coût de la vie très bas, tandis que d’autres, comme l’Éthiopie (43,18), enregistrent des indices beaucoup plus élevés. Ces différences illustrent les disparités économiques entre les nations du continent et l’importance des politiques de stabilisation économique et monétaire pour garantir un coût de la vie accessible à leurs populations.