Pouvoir d’achat : comment l’État compte soutenir les Algériens en 2027

Céréales, lait, allocation chômage, logement… Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’importantes enveloppes pour soutenir le pouvoir d’achat des Algériens. Avec 18,5 milliards de dollars de transferts destinés aux personnes, une partie sera consacrée aux produits de première nécessité. Alors, quels sont les secteurs prioritaires et comment seront réparties ces aides ?

L’Algérie prévoit de consacrer d’importantes ressources au soutien du pouvoir d’achat et aux dispositifs sociaux en 2027. Lors de la présentation du projet de loi de finances, lundi 12 octobre, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale, le ministre des Finances, Mohammed Lamine Lebbou, a détaillé les principales enveloppes envisagées. En outre, ces prévisions s’inscrivent dans un contexte marqué par les pressions inflationnistes. Par ailleurs, il existe aussi des incertitudes économiques internationales.

Selon les chiffres présentés le 12 octobre 2026 par le ministre des Finances, Mohammed Lamine Lebbou, les transferts destinés aux personnes atteindraient 2 414,15 milliards de dinars en 2027, soit environ 18,5 milliards de dollars. Sur cette enveloppe, 717,7 milliards de dinars seraient consacrés aux subventions des produits de large consommation. D’ailleurs, ces prévisions, rapportées à l’occasion de la présentation du PLF 2027 devant l’APN, restent soumises à l’adoption définitive du budget.

Subventions 2027 : 717,7 milliards DA pour les produits de large consommation

Le gouvernement prévoit de consacrer 717,7 milliards de dinars aux subventions des produits de large consommation. Ce montant, également rapporté par l’APS à partir de la présentation du ministre, couvre plusieurs produits alimentaires et services essentiels. Les céréales représentent le poste le plus important, avec 355,84 milliards de dinars.

Céréales : 355,84 milliards DA.

355,84 milliards DA. Lait : 94,31 milliards DA.

94,31 milliards DA. Eau de mer dessalée : 122,05 milliards DA annoncés.

122,05 milliards DA annoncés. Énergie : 25,5 milliards DA.

25,5 milliards DA. Sucre, huile et café vert : 120 milliards DA.

Ces cinq enveloppes totalisent exactement 717,7 milliards de dinars. Elles illustrent les mécanismes de soutien aux produits de base, dans un contexte où les orientations budgétaires du PLF 2027 accordent une place importante aux dépenses sociales. Toutefois, l’inscription de ces montants ne garantit pas à elle seule l’évolution future des prix à la consommation.

Une précision ressort du document législatif : l’état B du PLF prévoit 62,054 milliards DA pour le programme « Compensation au titre du dessalement de l’eau de mer », relevant du secteur des Hydrocarbures. Ce chiffre est distinct des 122,05 milliards annoncés dans la ventilation ministérielle des subventions. Par conséquent, le rapprochement entre ces deux montants nécessite une confirmation de leur périmètre budgétaire respectif.

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Entreprises et activité économique : quelles enveloppes prévues ?

Le soutien à l’activité économique constitue un autre volet de la présentation ministérielle. Selon les chiffres rapportés, le PLF 2027 prévoit 395,88 milliards de dinars pour accompagner l’activité économique. De plus, il y aurait 50 milliards destinés aux entreprises publiques économiques en difficulté. Par ailleurs, ces montants concernent des dispositifs distincts des seules subventions aux produits alimentaires.

Le soutien à l’activité économique figure également parmi les priorités du projet de loi de finances pour 2027. Selon les chiffres présentés le 12 octobre par le ministre des Finances, Mohammed Lamine Lebbou, une enveloppe de 395,88 milliards de dinars serait consacrée à l’accompagnement de l’activité économique. De plus, le ministre a également annoncé 50 milliards de dinars pour soutenir les entreprises publiques économiques en difficulté.

Ces prévisions s’inscrivent dans la politique de soutien à l’investissement et au tissu productif national. Le PLF 2027 prévoit par ailleurs des crédits budgétaires pour l’agriculture, l’industrie et l’appui à l’investissement, comme le montre son état B. Toutefois, les modalités précises de répartition et de mobilisation des enveloppes annoncées doivent encore être détaillées.

Allocation chômage et insertion : les moyens annoncés pour 2027

Le gouvernement prévoit également une enveloppe de 368 milliards de dinars pour les dispositifs d’insertion. Selon la présentation du ministre, 210 milliards seraient réservés à l’allocation chômage et 158 milliards à l’insertion des employés des collectivités locales. Il convient de noter que ces crédits doivent être distingués du montant individuel versé aux bénéficiaires.

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit également une enveloppe de 368 milliards de dinars pour soutenir les dispositifs d’insertion, selon les chiffres présentés le 12 octobre par le ministre des Finances, Mohammed Lamine Lebbou. Sur ce montant, 210 milliards de dinars seraient consacrés au financement de l’allocation chômage. Par ailleurs, 158 milliards de dinars seraient destinés à l’insertion des employés des collectivités locales. En effet, ces prévisions ne signifient pas une augmentation automatique du montant individuel de l’allocation chômage.

Par ailleurs, l’état B du PLF 2027 inscrit 232,094 milliards de dinars de crédits de paiement au programme « Soutien et promotion de l’emploi » et 370,098 milliards au programme « Système de protection sociale ». Ainsi, ces montants relèvent de la nomenclature budgétaire officielle. Ils ne doivent donc pas être directement assimilés aux enveloppes annoncées pour les dispositifs d’insertion.

Concernant l’allocation chômage, les conditions actuellement applicables aux bénéficiaires restent encadrées par la réglementation en vigueur. La présentation d’une nouvelle enveloppe budgétaire ne signifie pas qu’une hausse individuelle de l’allocation a été décidée. Toute modification nécessitera une annonce et une base réglementaire appropriées.

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Logement : plus de 520 milliards DA inscrits au programme budgétaire

Le logement bénéficie également d’une place importante dans le projet de budget 2027. Alors que la présentation ministérielle mentionne 517,5 milliards de dinars pour le secteur et les aides à l’accès au logement, l’état B du PLF joint inscrit précisément 520,877 milliards DA de crédits de paiement au programme « Logement ». En outre, l’ensemble du portefeuille du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire atteint 896,001 milliards DA en crédits de paiement.

Ces différentes sommes ne couvrent pas nécessairement les mêmes dépenses. Elles doivent être distinguées avant toute comparaison ou addition, notamment dans le contexte de la poursuite du programme AADL 3 et des autres formules d’habitat. Par exemple, les préparatifs des premières distributions de logements AADL 3 illustrent les engagements déjà annoncés dans ce secteur.

Un budget de 17 882 milliards DA : ce que prévoit officiellement le PLF 2027

L’article 3 du projet de loi de finances 2027 fixe les crédits de paiement du budget général à 17 882,649 milliards de dinars, contre 17 251,608 milliards DA d’autorisations d’engagement. De son côté, l’article 2 évalue les recettes budgétaires à 9 251,14 milliards DA. Il est important de noter que ces montants figurent directement dans le texte soumis à l’examen parlementaire.

Au titre des dépenses de transfert, la présentation du budget mentionne également 4 415,35 milliards DA de crédits de paiement, un total qui dépasse les transferts destinés aux seules personnes. Les différentes enveloppes sociales et économiques ne peuvent donc pas être additionnées sans vérifier leur classement. Enfin, les montants du PLF restent des prévisions susceptibles d’évoluer avant l’adoption définitive de la loi de finances.

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