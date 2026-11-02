Partenariat stratégique Algérie – Russie : le message de Poutine à Tebboune

Le 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération a donné lieu à un ballet de messages diplomatiques adressés à Alger. Deux d’entre eux ont particulièrement retenu l’attention : celui du chef du Kremlin, Vladimir Poutine, et celui du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Tous deux ont transmis leurs félicitations au président Abdelmadjid Tebboune et au peuple algérien, en insistant sur la volonté de consolider des liens déjà anciens.

Poutine évoque une amitié et un respect mutuel avec l’Algérie

Dans sa lettre, le président russe a replacé la relation bilatérale dans la durée. Il a affirmé que les rapports entre Moscou et Alger reposent sur « les bonnes traditions d’amitié et de respect mutuel », une formule qui revient régulièrement dans le vocabulaire diplomatique russe lorsqu’il s’agit de l’Algérie.

Le chef de l’État russe est allé plus loin en liant l’avenir de ce lien à des enjeux régionaux. Approfondir le partenariat stratégique, estime-t-il, servirait pleinement les intérêts des deux peuples tout en contribuant à la sécurité et à la stabilité sur le continent africain comme au Moyen-Orient. Il a conclu son message en souhaitant santé et réussite à Abdelmadjid Tebboune, ainsi que paix et prospérité aux Algériens.

Ces mots ne surgissent pas de nulle part. Quelques semaines plus tôt, lors d’un forum économique à Moscou, Vladimir Poutine avait qualifié l’Algérie d’alliée parmi les plus proches, saluant la fiabilité d’un partenaire qui, selon lui, n’a jamais fait défaut au Kremlin.

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Le partenariat stratégique Algérie-Russie confirmé avant le 1er Novembre

La séquence diplomatique qui a précédé cette célébration éclaire le contenu du message. Fin octobre, en marge de la visite du Premier ministre Sifi Ghrieb dans la capitale russe, Moscou avait réaffirmé la nature stratégique de son partenariat avec Alger tout en rappelant son attachement au principe d’autodétermination concernant le dossier du Sahara occidental.

Ce déplacement s’inscrivait dans un agenda chargé. Le chef du gouvernement y portait la voix du président de la République lors du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, où la délégation algérienne a présenté ses ambitions énergétiques. L’énergie demeure d’ailleurs l’un des piliers les plus visibles de cette relation, aux côtés de la coopération militaire et des échanges agroalimentaires.

Nouakchott mise sur le renforcement de la coopération bilatérale

Le second message est venu du voisinage immédiat. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a adressé ses félicitations les plus chaleureuses à son homologue algérien, formulant le vœu d’un progrès continu pour le peuple algérien.

Le président mauritanien a surtout tenu à réaffirmer son attachement au développement des relations bilatérales entre les deux pays. Un signal qui prend tout son sens alors que les deux capitales multiplient les chantiers communs, de la route reliant Tindouf à Zouerate aux projets commerciaux transfrontaliers.

Le 72e anniversaire du 1er Novembre aura ainsi servi de révélateur. Entre un allié historique qui parle sécurité régionale et un voisin qui mise sur l’intégration, Alger récolte les fruits d’une ligne diplomatique qui refuse les camps figés.

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