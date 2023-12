Hier, le lundi 4 décembre 2023, le président russe, Vladimir Poutine, a salué le processus équilibré de la politique étrangère de l’Algérie. Ces louanges interviennent dans le cadre d’une cérémonie de remise des lettres de créance aux nouveaux ambassadeurs, parmi lesquels figurait l’ambassadeur d’Algérie à Moscou.

En effet, s’exprimant lors de cette occasion, Poutine a souligné le développement rapide de la coopération bilatérale entre les deux nations. Il a affirmé que les relations humaines entre la Russie et l’Algérie continuaient de s’élargir, et il a exprimé son engagement à renforcer la coordination avec l’Algérie sur les questions d’actualité tant au niveau international que régional.

Les médias russes, notamment l’agence de presse Novosti, ont relayé les déclarations présidentielles qui mettent en lumière l’appréciation de la Russie pour la politique étrangère équilibrée adoptée par les dirigeants algériens.

Coordination accrue pour les enjeux internationaux et régionaux

Poutine a souligné l’importance de la coordination accrue entre les deux pays, surtout avec l’Algérie occupant un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025. Cette démarche vise à renforcer les liens et à traiter efficacement les défis et enjeux tant sur la scène internationale que régionale.

Les propos du président russe reflètent un appui clair à l’Algérie dans son rôle au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. En saluant l’approche équilibrée des dirigeants algériens, Poutine s’engage à renforcer la coordination sur les dossiers brûlants au niveau international et régional.

Outre les aspects politiques, Poutine a également mis en avant la coopération économique florissante entre les deux nations. Selon le président russe, le partenariat commercial et économique russo-algérien se développe de manière significative, avec un volume d’échanges commerciaux dépassant les deux milliards de dollars américains.

Les déclarations présidentielles soulignent l’importance croissante des échanges économiques entre la Russie et l’Algérie. Les chiffres avancés par Poutine témoignent de l’intensification des relations commerciales, dépassant largement les attentes, ce qui laisse entrevoir un avenir économique prometteur entre les deux pays.

En conclusion, les commentaires positifs de Vladimir Poutine ouvrent la voie à un renforcement continu des liens entre la Russie et l’Algérie. L’appréciation de la politique étrangère équilibrée de l’Algérie et le soutien à sa position à l’ONU témoignent d’une relation prometteuse. La coopération économique en plein essor offre des perspectives optimistes pour l’avenir, soulignant ainsi la solidité des relations russo-algériennes.