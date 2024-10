Poutine dévoile la future monnaie BRICS avec le drapeau algérien

Le sommet des BRICS qui s’est tenu récemment à Kazan, en Russie, a été marqué par une annonce historique : la présentation de la maquette de la future monnaie commune du bloc. Cette initiative, portée par les cinq pays membres — Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud —, vise à redessiner le paysage financier international en proposant une alternative crédible au dollar américain.

Cette monnaie, symbolisée par un billet arborant les drapeaux des nations fondatrices et ceux de pays potentiellement candidats comme l’Algérie, le Mexique, l’Égypte, le Nigeria et Bahreïn, pourrait bien être le prélude à un nouvel ordre économique mondial.

La création d’une monnaie commune permettrait aux pays des BRICS de renforcer leur autonomie financière en facilitant les échanges commerciaux intra-bloc sans recourir à des devises occidentales.

Cela offrirait également une plus grande stabilité économique en mutualisant les ressources et en partageant les risques financiers. Sur le plan politique, cette initiative est un moyen pour les BRICS d’accroître leur influence sur la scène internationale, en proposant une alternative aux institutions dominées par l’Occident et en promouvant un monde multipolaire plus équilibré.

JUST IN: Russian President Putin has been gifted a mock-up of a « BRICS bill » at BRICS summit in Kazan. pic.twitter.com/gP08KKkRUy — BRICS News (@BRICSinfo) October 23, 2024

Les défis et enjeux de la mise en place de la nouvelle monnaie

Les économies des pays des BRICS sont marquées par des niveaux de développement et des structures économiques variés. Cette hétérogénéité représente un défi majeur pour l’instauration d’une politique monétaire commune efficace.

Harmoniser les politiques budgétaires, fiscales et monétaires nécessite une coordination étroite et une volonté politique forte de la part de chaque nation. De plus, les différences en matière de taux d’inflation, de croissance économique et de stabilité politique peuvent compliquer la gestion d’une monnaie unique.

Chaque pays membre devra donc trouver un équilibre entre la participation à la monnaie commune et la préservation de sa souveraineté nationale. L’abandon partiel du contrôle sur sa politique monétaire peut susciter des réticences, surtout si cela implique des concessions sur des questions économiques sensibles. Les gouvernements devront convaincre leurs populations des avantages à long terme de cette initiative, tout en veillant à protéger leurs intérêts nationaux.

Les infrastructures financières et technologiques à développer

La réussite de cette monnaie dépendra donc également de la mise en place d’infrastructures financières robustes. Le système de paiement BRICS Pay, basé sur la technologie blockchain, est une composante essentielle de ce projet. Il devra assurer la sécurité, la transparence et l’efficacité des transactions.

Le développement de réglementations communes, la supervision bancaire et la lutte contre le blanchiment d’argent sont autant de défis à relever pour garantir la crédibilité et la stabilité de la nouvelle monnaie sur la scène internationale.

Les perspectives d’avenir et l’impact potentiel sur l’économie mondiale

Cela offrirait aux pays en développement une option pour diversifier leurs réserves de change et réduire leur exposition aux risques liés aux autres monnaies . Une telle évolution pourrait entraîner une redistribution des cartes sur le plan économique mondial, en diminuant l’influence des États-Unis et en renforçant celle des économies émergentes.

La nouvelle monnaie des BRICS pourrait alors accélérer la transition vers une économie mondiale plus multipolaire. En promouvant des systèmes financiers alternatifs, les BRICS encouragent la diversité et la résilience du système financier international. Cette dynamique pourrait inciter d’autres pays à rejoindre le mouvement, augmentant ainsi le poids collectif des nations souhaitant un ordre économique plus équitable.

La présentation de la maquette de la monnaie commune des BRICS au sommet de Kazan marque une étape significative dans l’ambition de ces pays de remodeler le système financier international. En s’affranchissant de la domination du dollar et en renforçant leur coopération économique, les BRICS ouvrent la voie à un nouvel équilibre mondial.

Bien que les défis soient nombreux, cette initiative pourrait avoir des répercussions majeures sur l’économie mondiale, en favorisant une plus grande diversité et en offrant de nouvelles opportunités aux pays émergents. Seul l’avenir dira si cette monnaie deviendra une réalité concrète, mais une chose est sûre : les BRICS sont déterminés à jouer un rôle central dans la définition du futur ordre économique international.