« L’Algérie est un partenaire stratégique de la Russie » : Poutine fait une déclaration remarquée à Moscou

Les relations entre Alger et Moscou ont de nouveau occupé une place dans les échanges diplomatiques de cette semaine. Jeudi 29 octobre, le président russe Vladimir Poutine a salué le partenariat stratégique entre les deux pays, tout en exprimant le soutien de la Russie à une résolution de la question du Sahara occidental conformément au principe d’autodétermination défendu par les Nations unies.

Cette déclaration intervient lors de la visite du Premier ministre Sifi Ghrieb à Moscou, où il représente le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à plusieurs rendez-vous internationaux. Il a notamment porté le message du président lors du 8e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), organisé à Moscou le 27 octobre.

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Sahara occidental : Moscou soutient le principe de l’autodétermination

Au-delà des relations bilatérales, Vladimir Poutine s’est également exprimé sur le dossier du Sahara occidental.

Le président russe a affirmé le soutien de son pays à une solution fondée sur la Charte des Nations unies et le droit à l’autodétermination. Cette prise de position rejoint le cadre de référence onusien auquel se rattache la question du Sahara occidental.

Le sujet demeure l’un des dossiers diplomatiques suivis à l’échelle internationale, notamment au sein des instances des Nations unies.

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Tebboune réaffirme les ambitions de coopération entre Alger, Moscou et l’Afrique

Dans son allocution adressée aux participants au sommet du GECF, Abdelmadjid Tebboune a également insisté sur la volonté de l’Algérie de renforcer ses relations de coopération avec la Russie et les pays africains.

Le président a notamment plaidé pour un partenariat fondé sur le respect mutuel, l’égalité et la prise en compte des priorités de développement du continent africain.

Sur le volet énergétique, il a rappelé la place de l’Algérie parmi les producteurs et fournisseurs de gaz, tout en évoquant plusieurs projets destinés à renforcer ses capacités et ses débouchés à l’international.

Parmi les initiatives citées figurent notamment le gazoduc transsaharien, dont la capacité d’exportation projetée atteint 30 milliards de mètres cubes par an, ainsi que le développement de l’hydrogène dans le cadre du corridor SoutH2.

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Les déclarations de Vladimir Poutine et le message d’Abdelmadjid Tebboune illustrent ainsi les différents volets de la coopération entre Alger et Moscou, qui couvrent aussi bien les relations politiques que les enjeux énergétiques et les questions diplomatiques internationales.