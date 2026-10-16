Vladimir Poutine : « L’Algérie est l’un de nos plus proches amis et alliés »

S’exprimant lors du forum de l’organisation « Delovaïa Rossia », le président russe a une nouvelle fois mis en avant la profondeur et la solidité des liens stratégiques qui unissent la Russie à l’Algérie.

Le président russe, Vladimir Poutine, a réaffirmé avec force la qualité exceptionnelle des relations diplomatiques et économiques entre la Russie et l’Algérie.

Intervenant ce jeudi lors du forum de l’organisation publique russe « Delovaïa Rossia » (Russie des affaires), le chef du Kremlin s’est félicité d’un partenariat fondé sur la confiance réciproque et le respect mutuel.

« L’Algérie est l’un de nos plus proches amis et alliés », a déclaré Vladimir Poutine devant un parterre de décideurs économiques.

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Évoquant la rigueur des échanges bilatéraux, le président russe a souligné la loyauté constante entre les deux nations : « En tant que partenaires dans le domaine économique, nous ne les avons jamais déçus sur aucun dossier ni à aucun niveau, tout comme ils ne nous ont jamais déçus. Ce sont des partenaires extrêmement responsables ».

Un partenariat diversifié et stratégique

Alors que les échanges agroalimentaires occupent une place visible dans les flux commerciaux récents, Vladimir Poutine a tenu à rappeler que la coopération algéro-russe ne s’y limite pas : « Il s’agit de domaines très variés, qui ne se limitent pas aux seuls produits alimentaires ».

Au-delà des transactions commerciales classiques, les relations entre Alger et Moscou reposent sur des axes stratégiques majeurs, notamment l’énergie, les technologies, les questions sécuritaires ainsi que le commerce.

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Dans un paysage géopolitique mondial en pleine mutation, l’Algérie demeure un pivot essentiel pour la diplomatie russe, tant à l’échelle du continent africain que dans le bassin méditerranéen.

Convergences d’intérêts et souveraineté

Pour Alger, cette relation privilégiée s’inscrit pleinement dans une doctrine diplomatique constante, axée sur la souveraineté nationale, la défense des intérêts stratégiques et la diversification de ses alliances internationales. Côté moscovite, l’Algérie est perçue comme un interlocuteur majeur et incontournable.

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Ces déclarations chaleureuses viennent ainsi sceller la volonté partagée des deux capitales de préserver et de consolider un partenariat bilatéral historique, résistant aux turbulences internationales.