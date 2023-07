Poussée devant un train en marche, une Algérienne de 52 ans meurt tragiquement à Paris

Un acte de violence choquant s’est produit à la station Cité-Universitaire de Paris ce vendredi, coûtant la vie à une femme de 52 ans. Sans raison apparente, la quinquagénaire a été poussée devant les rails du RER-B, percutée violemment par un train lancé à pleine vitesse.

Le suspect, déjà connu des services de police, a réussi à prendre la fuite en tramway avant d’être intercepté par les autorités quelques heures plus tard.

Une quinquagénaire algérienne perd la vie après avoir été poussée devant un train à Paris

Une femme voilée d’origine algérienne et âgée de 52 ans a perdu la vie tragiquement ce vendredi 14 juillet à Paris. Alors qu’elle attendait l’arrivée de son train sur le quai, la victime a été poussée brusquement par un passant sur les rails. D’après les premiers rapports de police, cette dernière a pu se relever, mais n’a malheureusement pas pu échapper à la collision mortelle avec le train.

À LIRE AUSSI : La femme du policier qui a tiré sur Nahel reçoit les 1,6 million d’euros de la cagnotte

Cet acte barbare a suscité une onde de choc parmi les témoins et la communauté locale. Les autorités ont immédiatement réagi, lançant une enquête pour retrouver le suspect. Des équipes médicales et les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux pour porter assistance et sécuriser la zone.

Un suspect connu pour troubles psychiatriques

Le suspect a été arrêté dans l’après-midi à Vitry-sur-Seine pour vol à l’étalage dans un supermarché. Âge d’une quarantaine d’années, il s’agirait d’un ressortissant d’origine guinéenne d’après les premiers éléments de l’enquête.

À LIRE AUSSI : France : à son retour d’Algérie, elle découvre un cadavre dans son domicile

Ce n’est pas la première fois que le suspect est impliqué dans une autre tentative de meurtre. En 2011, il avait poussé un homme de 25 ans sur les rails de la station Strasbourg-Saint-Denis. Sauvé de justesse par la fosse anti-suicide, l’homme s’en sort indemne, mais traumatisé.

Après son arrestation ce vendredi, le suspect a été admis en unité psychiatrique dans l’attente de son jugement pour assassinat par le parquet de Paris.