Les bénéficiaires de l’ANSEJ seront-ils poursuivis en justice ? La CASNOS clarifie la situation

La Caisse Nationale d’Assurance Sociale des Non-Salariés (CASNOS) a fermement démenti, ce mardi, les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, selon lesquelles la Caisse entamerait des poursuites judiciaires à l’encontre des bénéficiaires du dispositif ANSEJ (L’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes).

Dans un communiqué officiel, la CASNOS a qualifié ces informations de « fausses » et a appelé la population à la plus grande prudence face aux rumeurs diffusées par des sources non fiables. La Caisse a réaffirmé son engagement à fournir aux assurés toutes les informations nécessaires via ses canaux de communication officiels.

Ces démentis interviennent alors que les rumeurs sur de possibles poursuites judiciaires avaient suscité une vive inquiétude parmi les bénéficiaires de l’ANSEJ.

La CASNOS dément les poursuites judiciaires contre les bénéficiaires de l’ANSEJ, mais les défis persistent

Si les rumeurs de poursuites judiciaires se sont avérées fausses, les bénéficiaires de l’ANSEJ doivent néanmoins faire face à des obstacles bien réels dans la concrétisation de leurs projets.

Yacine El-Mahdi Oualid, (alors ministre de l’Économie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises), avait reconnu, lors d’une journée d’information organisée par son ministère sur le financement des projets innovants, l’échec relatif du dispositif ANSEJ.

Cet événement visait à sensibiliser les porteurs de projets, particulièrement les nouveaux diplômés universitaires, aux différentes sources de financement disponibles. Plus de 200 porteurs de projets étaient présents physiquement, tandis que 400 autres ont participé par visioconférence.

L’étude menée par le ministère a mis en évidence plusieurs difficultés rencontrées par les porteurs de projets ANSEJ : un manque d’information sur les financements disponibles, des difficultés en gestion administrative et, surtout, des problèmes de commercialisation de leurs produits.

79% des porteurs de projets innovants méconnaissent les procédures de financement et 70% d’entre eux font face à des difficultés de commercialisation.

Face à ces constats, le ministre a annoncé plusieurs mesures pour accompagner au mieux les entrepreneurs, notamment la révision des programmes de formation dans les incubateurs universitaires et le lancement d’un fonds de financement des start-ups pionnier en Afrique.

Ces initiatives visent à répondre aux besoins réels des porteurs de projets et à améliorer le taux de réussite des entreprises créées dans le cadre du dispositif ANSEJ.