Poursuite de la grève à Algérie Poste : La direction change le ton

Après avoir annoncé des mesures afin de contenir la colère des employés en grève depuis le lundi dernier, Algérie Poste a changé de ton ce jeudi 15 avril 2021.

Alors que la direction générale d’Algérie Poste ne cesse d’annoncer des mesures afin de mettre fin à la grève des postiers qui, il faut le dire, n’a pénalisé que le citoyen, le mouvement s’est pourtant poursuivi ce jeudi pour son quatrième jour consécutif. À cet effet, dans un communiqué rendu public ce jeudi, la direction générale d’Algérie Poste a carrément changé de ton en menaçant cette fois-ci les grévistes qui poursuivent le mouvement de protestation entamé lundi dernier, pour la quatrième journée consécutive.

« Face à la poursuite du mouvement de grève illégal au niveau de certain bureau de Poste, ce qui a empêché les citoyens de retirer leurs salaires et leurs pensions notamment en ce mois de Ramadan, Algérie Poste porte à la connaissance des travailleurs grévistes, qui ne rejoindrons pas leurs postes, que les procédures légales et organisationnelles en vigueur seront appliquées à leur encontre », lit-on dans le communiqué.

Il s’agit, selon la même source, « de licenciement sans préavis et sans indemnisation », notant que « les cas d’arrêt de travail au niveau de tous les bureaux de poste sont suivis et enregistrés de façon permanente ». La Direction générale a également tenu à rappeler que « la décision rendue par le tribunal de Dar El Beida le 13 avril 2021 considère que le mouvement de grève enregistré dans certains à partir du 12 avril 2021, d’illégal ».

Création du Comité de préparation de la conférence nationale élective du Syndicat

La Direction générale d’Algérie Poste a annoncé hier mercredi, l’installation du Comité national chargé de la préparation de la conférence nationale élective du Syndicat de la société en vue de prendre en charge les problèmes socioprofessionnels et préparer la tenue de la conférence.

La Direction « informe tous les travailleurs de l’entreprise qu’en vertu de la décision du 14 avril 2021, rendue par le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), il a été procédé à l’installation du Comité national chargé de la préparation de la conférence nationale élective du Syndicat de la société ».

Le communiqué rappelle également qu’Algérie Poste avait « rempli son premier engagement en versant la première tranche de la prime d’encouragement », précisant, encore une fois, que la grève enregistrée au niveau de certains bureaux de poste depuis le 12 avril était « illégale, en vertu de la décision en référé rendu le 13 avril par le tribunal de Dar El Beida ».