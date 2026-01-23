Arkab, Sayoud, Djellaoui… Pourquoi une telle cohorte de ministres s’est rendue à Tindouf ce vendredi ?

Une importante délégation ministérielle a achevé ce vendredi sa visite de travail dans la wilaya de Tindouf, marquée par l’inspection des dispositifs de chargement et de transport ferroviaire de la première cargaison de minerai de fer vers le nord du pays.

Arrivée dans la matinée à l’aéroport Commandant Ferradj, la délégation multisectorielle s’est immédiatement rendue à la gare ferroviaire de la wilaya. Les ministres ont ensuite emprunté le train en direction de la station de Gara Djebilet pour superviser, sur place, les conditions de chargement et de logistique nécessaires à l’acheminement industriel du minerai.

Gara Djebilet : Le géant minier entre enfin en action

En clôture de cette visite, les officiels ont inspecté le gisement de Gara Djebilet, qui connaît actuellement une activité intense. Les opérations d’extraction s’accélèrent afin de préparer les stocks destinés à être transportés via la nouvelle ligne minière ouest.

Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, ce déplacement visait avant tout à valider le caractère opérationnel de la ligne ferroviaire minière, infrastructure pivot pour l’économie nationale, avant le lancement officiel des rotations vers les pôles industriels du Nord.

Les ministres au front pour valider le premier convoi ferroviaire

L’importance de l’événement a été soulignée par la composition de la délégation, qui comprenait notamment :

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud ,

, Le ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab ,

, Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui ,

, La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi,

et la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargée des Mines, Karima Bakir Tafer.

Étaient également présents le Directeur Général de la Sûreté Nationale, Ali Badaoui, ainsi que le Directeur Général de la Protection Civile, Boualem Boughlef.

Ce passage à la phase de transport marque un tournant décisif dans l’exploitation de l’un des plus grands gisements de fer au monde, renforçant ainsi la stratégie de souveraineté industrielle de l’Algérie.