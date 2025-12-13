Pourquoi pas d’Abada et Bentaleb, convocation de Boulbina et Berkane… Petkovic défend ses choix

Lors de la conférence de presse qu’il a animée cet après-midi, Vladimir Petkovic a défendu ses choix concernant les joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc.

C’est cet après-midi que Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le prestigieux tournoi continental. Le nom d’Achraf Abada n’y a pas figuré. Et pourtant, il a fourni de bonnes performances avec la sélection nationale A’ et le moins que l’on puisse dire, il a été la grande révélation de la Coupe arabe.

« Je ne peux convoquer que les joueurs figurant sur la liste élargie transmise à la CAF avant la Coupe arabe. Je ne peux pas lire l’avenir », a-t-il expliqué.

À noter que le gardien de but de l’USM Alger, Oussama Benbot, et le défenseur de la JS Kabylie, Zinedine Belaid, sont les seuls joueurs locaux qui figurent dans la liste de Petkovic.

Les absences remarquées et la concurrence

Cependant, il ne ferme pas la porte à une éventuelle convocation de l’enfant de Touggourt en EN dans un proche avenir. « C’est de la spéculation. Abada a montré sa valeur pendant la Coupe arabe. Hier, il a un peu souffert, mais ses qualités peuvent être intéressantes pour l’équipe nationale. »

Le technicien bosniaque a été également interrogé sur la mise à l’écart de Nabil Bentaleb, Badreddine Bouanani ou encore Himed Abdelli. Visiblement, ces joueurs sont victimes de la rude concurrence dans leurs postes.

« Pour Bentaleb, c’est un choix technique. D’autres joueurs me donnent davantage satisfaction à son poste. Idem pour Abdelli. C’est la concurrence. Dois-je sortir Maza ou Aouar pour Abdelli ? », s’est-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « C’est la même situation pour Bouanani. Il n’a pas beaucoup joué récemment et il est victime de la concurrence dans son côté. »

« Ce n’est pas facile de faire les choix entre plusieurs joueurs. Nous avons vu 45 joueurs et ce qui était essentiel, c’est que le groupe soit bien ensemble », défend-t-il ses choix.

Les nouveaux visages de la sélection

Les deux nouveautés dans la liste de Petkovic, Adel Boulbina et Radouane Berkane. Selon les observateurs, les deux jeunes attaquants méritent d’aller à la CAN vu leur bonne marge de progression.

« Boulbina aime la profondeur et est efficace face au but. Berkane aussi, mais il joue bien dos au but », encense Petkovic Boulbina et Berkane.

