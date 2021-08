Pourquoi déménager au Canada depuis l’Algérie ?

La liste des meilleures raisons qui motivent les expatriés algériens à s’installer au Canada.

Chaque année, le Canada attire de nombreux expatriés venant du monde entier et notamment d’Algérie, qui viennent au Canada pour diverses raisons. Ces raisons peuvent être liées à une mutation, la recherche d’un travail, la poursuite d’études, ou encore pour rejoindre un (ou des) proche(s).

Le Canada et l’Algérie sont deux pays qui ont toujours entretenu de bonnes relations gouvernementales et commerciales, ce qui facilite grandement les expatriations. Selon des chiffres récents, on comptait environ 67 000 habitants d’origine algérienne au Québec. Même si les nations sont géographiquement éloignées, de nombreux flux migratoires sont représentés des deux côtés.

Il est vrai que le Canada offre de nombreuses opportunités pour tous les expatriés algériens. Les paysages naturels, les grands espaces, l’excellente qualité de vie, etc. sont autant d’éléments qui incitent les Algériens à venir s’y installer. De plus, le Québec est un pays qui regorge de loisirs, autant l’été que l’hiver. Durant la saison estivale, le pays propose de nombreux festivals de musique connus dans le monde entier, ainsi que des parades, des concerts, des spectacles et bien d’autres évènements. La saison hivernale, aussi froide soient-elle, ne sont pas en reste pour proposer des distractions tout aussi attrayantes et originales, comme par exemple les casinos en ligne, qui sont très populaires au Canada. Ces plateformes de jeux en ligne vous permettent de tenter votre chance comme dans un casino physique, mais ont l’avantage d’être accessibles depuis où vous voulez !

Nous pouvons alors nous demander quelles sont les raisons principales qui motivent les algériens à s’expatrier au Canada ? Malgré les limites imposées par le Covid, découvrez notre liste comportant les meilleures raisons d’emménager au Canada.

La qualité de vie

Le Québec est une région qui est souvent citée lorsque l’on évoque les endroits où il fait le mieux vivre dans le monde. La raison est due à la qualité de vie agréable qu’offre le pays. Ce niveau de vie élevé est le résultat d’un ensemble d’éléments positivement mis en place au sein du pays :

le niveau d’éducation

l’accès au soins de santé

la sécurité

l’accès aux transports

le coût de la vie

l’environnement naturel

l’emploi et l’équilibre professionnel/personnel…

Et bien d’autres choses encore ! Les habitants du Canada bénéficient d’un pouvoir d’achat élevé et contrairement à beaucoup d’autres nations, celui-ci ne cesse d’évoluer. De ce fait, le haut niveau de vie canadien en fait un des pays où il est le plus agréable d’y vivre.

Des opportunités d’emploi et d’études

Le Canada offre des opportunités de travail intéressantes. De nos jours, des centaines d’entreprises canadiennes sont à la recherche de nouveaux travailleurs et de main-d’œuvre. C’est une offre intéressante pour les personnes souhaitant s’installer au Canada.

En ce qui concerne les jeunes algériens souhaitant poursuivre leurs études au Canada, les démarches peuvent paraître longues, mais ne sont pas forcément complexes. Les programmes d’études proposés au Canada sont mondialement reconnus et sont situés dans des infrastructures modernes : salles d’informatique, laboratoires technologiques, équipements sportifs… En préparant bien leur projet professionnel, étudier au Québec peut être une excellente opportunité de construire un bel avenir pour les étudiants algériens. Les coûts varient en fonction des établissements, mais ils sont dans l’ensemble les plus bas d’Amérique du Nord.

La stabilité économique et l’ouverture politique

Le Canada est une société juste, respectueuse et égalitaire. Dans le milieu du travail et même dans la société en général, un climat de respect et de bienveillance règne sur l’ensemble du pays. La sécurité des habitants est également une priorité pour le Gouvernement canadien. Par exemple, la ville de Québec est l’une des plus tranquilles d’Amérique du Nord. La ville a été une fois élue la ville la plus sûre pour élever des enfants au Canada.

Étant un pays cosmopolite, la politique d’immigration canadienne est très intéressante. Grâce à une histoire parsemée de multiples héritages culturels, le pays accueillait près de 260 000 nouveaux expatriés chaque année, avant les chamboulements dues au Covid. Toutes les nationalités sont représentées et plusieurs options de visa sont accessibles pour tout le monde.

De plus, les personnes francophones sont particulièrement recherchées, ce qui est une grande opportunité pour les algériens. En fonction de votre projet d’expatriation, vous trouverez certainement le visa d’entrée qu’il vous faut afin de pouvoir vous installer au Canada.

Des paysages naturels à couper le souffle

Une des raisons pour lesquelles déménager au Canada est appréciée par les expatriés algériens est la diversité et la splendeur des paysages, qui sont très différents de ceux d’Algérie ! Des réserves naturelles, des parcs nationaux, des forêts ou encore des lacs parsèment le pays et créent des espaces verts naturels magnifiques. Ces espaces proposent des sites naturels merveilleux tels que le Grand Canyon de Nahanni, le lac Osoyoos ou encore le parc national du Gros-Morne…

De multiples espaces naturels sont inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Aussi, la protection de l’environnement est une des priorités du Gouvernement canadien. Des agents d’autorité de l’environnement veillent à l’application des lois et réglementations afin de réduire le taux de pollution général, autant dans les espaces naturels que dans les villes. Le Gouvernement n’hésite pas à investir des fonds dans cette démarche de gestion respectueuse de l’environnement, afin de protéger la nature et d’améliorer la qualité de vie des habitants.

Les activités en plein air sont très appréciées au Canada. En hiver, les sports de montagne peuvent être pratiqués : ski, snowboard, motoneige, luge, chiens de traîneaux, etc. et en été, vous pouvez profiter de sorties canoë, kayak, vélo, randonnées, etc. Les adeptes de sports et d’activités d’extérieur seront comblés toute l’année !