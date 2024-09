SÉOUL, 29 août 2024 – LG Electronics dévoile le hub domestique AI LG ThinQ ON doté de l’intelligence affective à l’IFA 2024 à Berlin, en Allemagne, du 6 au 10 septembre. Ce hub innovant offre une connectivité et une extensibilité exceptionnelles, se positionnant comme le centre d’un écosystème domestique intelligent complet, où les appareils de LG et l’IA « empathique » travaillent en harmonie pour offrir un confort, des soins et une commodité personnalisés.

Le hub domestique AI se connecte de manière transparente avec une vaste gamme d’appareils et de dispositifs IoT (Internet des objets), rendant facile pour quiconque de configurer et de profiter d’une maison AI personnalisée.

Propulsé par l’intelligence affective unique de LG, le ThinQ ON apprend en continu des modèles d’utilisation individuels et des tendances d’utilisation plus larges pour adapter les expériences quotidiennes des clients, accélérant ainsi la réalisation de la vision de LG de la « Maison Zéro Travail ».

Compact et léger, le LG ThinQ ON présente une forme cylindrique et une palette de couleurs discrète (gris/blanc) qui lui permet de s’intégrer parfaitement dans n’importe quel espace ou décoration.

Par ailleurs, l’appareil comprend un haut-parleur AI qui facilite les conversations avec l’assistant vocal AI de LG et permet aux utilisateurs d’écouter leur contenu audio préféré. Les capacités avancées du ThinQ ON sont alimentées par le chipset AI haute performance de LG, conçu pour être évolutif dans le futur.

Solutions domestiques basées sur l’IA générative, adaptées aux préférences de chaque client

Le ThinQ ON permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils AI et espaces de vie par des commandes ou demandes vocales exprimées de manière naturelle et conversationnelle. Cela crée une expérience semblable à celle d’une conversation avec des amis ou des membres de la famille, ajoutant une dimension plus humaine aux interactions utilisateur-appareil.

En plus de comprendre le langage courant, le hub domestique AI de LG peut comprendre le contexte des conversations et déterminer les préférences des utilisateurs pour chaque appareil connecté, dispositif IoT et service ; apportant un nouveau niveau de « soin » à la maison.

De plus, le ThinQ ON surveille de manière autonome tous les éléments au sein de l’écosystème domestique intelligent, informant utilement les utilisateurs lorsqu’une tâche prend fin (par exemple, lorsque le lave-linge a terminé un cycle) ou si un problème a été détecté.

En outre, le ThinQ ON permet de vérifier ou de modifier presque tous les paramètres des appareils en utilisant uniquement des commandes vocales et de configurer des routines qui automatisent les opérations des appareils/IoT.

Connectivité, extensibilité et polyvalence

Le LG ThinQ ON est certifié Matter* et prend en charge diverses options de connectivité réseau, y compris Wi-Fi et Thread, assurant une installation sans tracas et une expérience domestique intelligente fluide.

Compatible avec une large gamme d’innovations LG et un nombre croissant d’appareils et de dispositifs IoT d’autres fabricants, le ThinQ ON permet aux utilisateurs de gérer leur écosystème domestique intelligent depuis un seul endroit, maintenant et dans le futur.

Pour améliorer davantage la connectivité du ThinQ ON, LG a acquis la société de plateforme domotique Athom en juillet de cette année. Le hub domestique phare d’Athom, Homey Pro, peut se connecter à plus de 50 000 appareils.

Le Homey App Store propose environ 1 000 applications pour connecter et contrôler des produits de diverses marques mondiales. LG prévoit de maximiser les avantages de la plateforme ouverte du ThinQ ON en élargissant continuellement la gamme de marques et de dispositifs pris en charge.

* Matter est le protocole de connexion pour la maison intelligente adopté mondialement, développé par la Connectivity Standards Alliance (CSA), dont LG Electronics est membre.

Sécurité renforcée et protection de la vie privée avec LG Shield

Le ThinQ ON utilise LG Shield, le système de sécurité propriétaire de la société, pour protéger les données des clients à tout moment – depuis la collecte et le stockage jusqu’à l’utilisation.

LG Shield crypte les données utilisateur et les stocke en toute sécurité dans un serveur séparé. De plus, un environnement sécurisé permet de modifier les données nécessaires, empêchant les parties externes de manipuler le code opérationnel et garantissant la sécurité des clients tout en profitant des nombreux avantages des dernières innovations de LG pilotées par l’IA.

« Un assistant vocal AI et un hub qui sert de centre à la maison intelligente, ThinQ ON nous rapproche considérablement de la réalisation de notre vision de la Maison Zéro Travail, » a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « LG vise à rendre le ‘mode de vie maison AI’ accessible à tous, et continuera à offrir confort, soin et commodité personnalisés grâce à ses solutions d’intelligence affective. »

Ainsi, les visiteurs de l’IFA 2024 (du 6 au 10 septembre) pourront découvrir toutes les dernières solutions domestiques AI de LG, y compris le ThinQ ON, au stand d’exposition de la société dans le Hall 18, Messe Berlin.

À propos de la division Home Appliance & Air Solution de LG Electronics

La division Home Appliance & Air Solution de LG est un leader mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions de climatisation ainsi que des solutions pour la maison intelligente intégrant LG ThinQ.

L’entreprise crée diverses solutions grâce à ses technologies de pointe dans l’industrie et s’engage à améliorer la vie et à rendre le monde plus durable pour les consommateurs et la planète en développant des appareils de cuisine, des appareils de vie, des solutions de CVC et de purification de l’air, conçus de manière réfléchie.

Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, des performances exceptionnelles, un fonctionnement efficace et des solutions de vie durables. Pour plus d’informations sur LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.