Pour un poulet mal cuit, cette université algérienne limoge trois responsables

La Direction des Œuvres Universitaires de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a pris des mesures administratives strictes et immédiates, qui ont abouti à la fin de mission du directeur de la résidence Universitaire de Nasri Fatoum, de la cheffe du service de restauration, et du chef d’équipe des cuisiniers. Cette décision fait suite à un incident lié au service d’un repas ne respectant pas les normes de sécurité et de qualité des aliments offerts aux étudiants.

Dans un communiqué publié avant-hier soir, la Direction des Œuvres Universitaires a souligné que ces mesures sont prises en application des instructions du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique visant à garantir des services universitaires de haute qualité aux étudiants, particulièrement en matière de restauration, tant en termes de quantité que de qualité.

La même direction a précisé, dans une déclaration clarificatrice émanant de sa cellule d’information et de communication, que les détails de l’affaire remontent à l’épuisement des escalopes de poulet – un ingrédient du dîner – quelques minutes seulement avant la fermeture du restaurant.

Une cuisson non conforme due à “la précipitation”

Face à cette situation, et avec des étudiants toujours en attente de leurs repas, les responsables du restaurant ont agi rapidement : ils ont sorti deux poulets de la chambre froide, les ont découpés et les ont cuits dans la précipitation. Cette hâte a entraîné, selon la même source, une mauvaise cuisson du poulet à l’intérieur, malgré une apparence cuite à l’extérieur. Cet incident constitue un manquement aux normes de sécurité et de qualité des aliments servis aux étudiants.

Dès qu’elle a été informée des faits, la Direction des Œuvres Universitaires est intervenue et a décidé de mettre fin aux fonctions des responsables directs de cette négligence : le directeur de la résidence universitaire, la cheffe du service de restauration et le chef d’équipe des cuisiniers.

La direction a insisté sur l’ouverture d’une enquête administrative approfondie pour révéler toutes les circonstances de l’incident et déterminer précisément les responsabilités, soulignant qu’elle ne tolérera aucun laxisme et prendra les mesures nécessaires pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus à l’avenir, dans le cadre de son engagement à offrir les meilleures conditions d’hébergement aux étudiants.