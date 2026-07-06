Pour tenter de décrocher 1 million $ : Cet étudiant de Batna s’envole pour le mondial des startups à San Francisco

Alaeddine Benahmed, un jeune chercheur issu de l’École nationale supérieure des énergies renouvelables, de l’environnement et du développement durable de Batna, vient de décrocher son billet pour la prestigieuse finale de la Startup World Cup 2026. L’événement se tiendra du 4 au 6 novembre prochain au cœur de la Silicon Valley, à San Francisco.

Une consécration ministérielle et académique

Cette qualification a suscité une vive réaction au plus haut sommet de l’État. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a publiquement salué la performance du jeune entrepreneur sur ses réseaux sociaux, coïncidant avec les célébrations nationales de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.

Le ministre y a exprimé « tout son soutien » à celui qu’il qualifie de « ami », soulignant la fierté de voir la jeunesse algérienne briller à l’international.

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Au niveau de l’établissement d’origine du lauréat, l’enthousiasme est tout aussi palpable. Pour la directrice de l’école de Batna, Leïla Mokhnache, ce succès valide la stratégie de l’établissement axée sur l’incubation de projets viables et la recherche appliquée.

Elle rappelle que la sélection finale s’est appuyée sur une grille d’évaluation intransigeante : au-delà de la rupture technologique, le jury a scruté la viabilité financière de la startup et son impact face aux défis contemporains.

À la croisée de la tech et de l’agriculture

Baptisée « LARA », la startup portée par le jeune Benahmed s’est distinguée lors d’un marathon de sélection national particulièrement sélectif à Alger, où un panel d’experts a passé au crible des dizaines de dossiers.

Le projet se positionne à l’intersection de disciplines de pointe : l’intelligence artificielle et la microélectronique pour le traitement des données de terrain et la botanique et l’agrotech pour optimiser les rendements et moderniser les méthodes de production agricole.

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Ce succès met en lumière l’émergence de la wilaya de Batna comme un pôle scientifique de premier plan, capable de rivaliser avec les grands centres urbains du pays en matière de haute technologie.

L’épreuve du feu à San Francisco

En s’envolant pour la Californie, le finaliste algérien s’attaque au plus grand concours de pitch au monde. La Startup World Cup rassemble chaque année les champions nationaux de plus d’une centaine de pays.

Devant un parterre d’investisseurs en capital-risque, de capitaines d’industrie et de géants de la tech mondiale, Alaeddine Benahmed devra défendre la solidité de son modèle économique.

L’enjeu est de taille : le vainqueur repartira avec une dotation d’un million de dollars (USD), un levier financier majeur pour propulser la startup « LARA » à l’échelle globale.