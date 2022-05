Pour son dernier jour de visite en Italie, Tebboune se rend à Naples

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit, ce vendredi 27 mai, sa visite d’État en Italie, pour le troisième et dernier jour. Au programme de ce dernier jour de visite, le Président Tebboune se rendra à Naples en compagnie de son homologue italien, Sergio Mattarella.

En visite d’État en Italie, à l’invitation du Président italien, Sergio Mattarella, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit sa visite pour le troisième et dernier jour en se rendant, par train, à Naples en compagnie de son homologue italien.

Dès leur arrivée à destination, en l’occurrence la Gare centrale de Naples, les deux Chefs d’États se dirigeront au siège de la Résidence présidentielle italienne, Villa Rosebery, où un déjeuner sera offert en l’honneur du Président Tebboune et la délégation qui l’accompagne.

En compagnie de son homologue italien Sergio Mattarella, le Président Tebboune visitera, par la suite, le musée national de Naples, Capodimonte.

Au terme de cette visite d’État, le Président Tebboune et la délégation l’accompagnant seront salués à leur départ de l’aéroport international de Naples, Capodichino, avant de regagner le pays.

Que faut-il retenir de la conférence de presse de Tebboune à Rome ?

Au lendemain de son arrivée à Rome, pour une visite d’État de trois jours à l’invitation du Président italien, Sergio Mattarella, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue italien, au terme de leurs entretiens au Palais présidentiel.

Lors de son allocution, le Président Tebboune a évoqué la relation amicale entre les deux pays, affirmant que « ce que retient la mémoire algérienne de l’Italie, pays ami, est très positif, que ce soit avant ou durant la Guerre de libération nationale, à l’indépendance ou à ce jour ».

Le Chef de l’État n’a pas manqué de souligner « la convergence totale entre les deux pays sur les questions d’intérêt commun », et ce qu’il s’agisse de la situation au Maghreb arabe ou en Méditerranée, ainsi que dans le domaine de la coopération bilatérale en matière énergétique. En effet, le Président Tebboune a assuré que « la coopération énergétique entre les deux pays « va de soi » car les relations de l’Algérie avec ses amis reposent sur « la confiance » ».

Il convient de rappeler que le Président Tebboune est accompagné d’une délégation ministérielle composée des Ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, de l’Énergie et des Mines, des Travaux publics, des Transports, du Tourisme et de l’Artisanat, de la Culture et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Économie de la connaissance et des Start-up.