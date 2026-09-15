Pour répondre à la forte demande locale : Lancement d’une nouvelle centrale de 136 MW dans cette wilaya

Les travaux de réalisation d’une nouvelle centrale de production d’électricité d’une capacité de 136 mégawatts (MW) ont été officiellement lancés dans la localité de Tit (wilaya de Tamanrasset), a-t-on appris ce mardi auprès des services de la wilaya.

Le coup d’envoi a été donné hier, lundi, lors d’une visite de travail effectuée par le PDG de la Société nationale de l’électricité et du gaz chargée de la production de l’électricité (SPE), Khaled Nouasri, le président-directeur général de la Société nationale de l’électricité et du gaz chargée du transport de l’électricité, Omar Amtout , accompagnés des autorités locales.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement du réseau électrique et de l’amélioration de la qualité de la desserte énergétique à travers la wilaya.

Il vise à consolider les capacités de production et de transport afin de répondre à la demande croissante en électricité, tirée par la dynamique démographique et le développement économique de la région.

Renforcement des capacités : Un projet clé face à la croissance de la région

À cette occasion, la délégation a également inspecté le projet de réalisation du réseau de transport d’électricité de 60 kV. Affichant un taux d’avancement de 90 %, cet ouvrage devrait être mis en service prochainement à partir de la centrale électrique de 160 MW située à Tadessi.

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Les travaux de cette centrale de Tadessi enregistrent, quant à eux, un taux d’avancement d’environ 80 %. Elle sera raccordée à quatre transformateurs de 60/30 kV, permettant d’optimiser l’approvisionnement en énergie électrique au profit des régions de Tamanrasset, Abalessa et In-M’guel.

Stabilisation du réseau : État des lieux des chantiers de Tadessi et des infrastructures de transport

Une fois opérationnelles, ces infrastructures énergétiques contribueront de manière significative à la stabilisation du réseau électrique tout en offrant des capacités supplémentaires pour soutenir les différents secteurs d’activité économique et les projets de développement dans la wilaya.

La visite a été clôturée par une inspection sur le terrain des divers projets de production et de transport d’électricité en cours d’exécution.

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Lors de cette étape, l’accent a été mis sur le strict respect des délais de livraison, particulièrement auprès de l’entreprise « Cosider », chargée de la réalisation de la nouvelle centrale de Tit.

Ces équipements s’inscrivent pleinement dans les efforts visant à moderniser les infrastructures énergétiques de la wilaya de Tamanrasset et à garantir la continuité ainsi que la qualité du service public d’électricité.