Pour qui ont voté les Français résidents en Algérie au 1er tour ?

Le 24 avril prochain aura lieu le second tour de l’élection présidentielle française, après un premier tour dont le résultat n’a pas été sans grande surprise, puisque comme en 2017, Emmanuel Macron, président sortant et Marine Le Pen, candidate d’extrême droite vont s’affronter pour la seconde fois consécutive pour un quinquennat à la tête de l’Elysée.

En effet, selon le site de « France Tv Info », les résultats de ce premier tour donnent Emmanuel Macron et Marine Le Pen la tête. Le président sortant obtient 27,6% des suffrages, selon l’estimation Ipsos-Sopra Steria, alors qu’en 2017, ce dernier avait fini le premier tour avec 24%. La candidate du d’extrême droite du « Rassemblement National », en lice pour la troisième fois, obtient 23% des voix, toujours selon l’estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France 24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée nationale et Le Parisien. Un score en hausse par rapport à 2017, où Marine Le Pen avait remporté 21,3% des suffrages.

Toujours selon les résultats de ce premier tour publié sur le site « France Tv Info », le troisième homme de ce premier tour est le leader du parti « La France insoumise », Jean-Luc Mélenchon obtient 22.2% des voix des électeurs français. Ce dernier a réalisé un meilleur score qu’en 2017, ou le candidat avait obtenu 19.58%.

Les ressortissants français en Algérie choisissent Mélenchon à plus de 50%

Hormis les français habitant la métropole, les ressortissants français du monde entier ont été appelés le dimanche 10 avril dernier au premier tour afin de choisir les deux candidats qui s’affronteront au second tour des élections présidentielles qui aura lieu le dimanche 24 avril prochain.

Parmi ces français, on trouve ceux qui résident en Algérie, les résultats du premier tour de ces ressortissants français en Algérie, ont donné 55.4% de voix au candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon, qui arrive en tête ; suivi de d’Emmanuel Macron le candidat de « La République en Marche » arrive en seconde position avec 34.2% des suffrages ; en troisième position les français qui résident en Algérie ont voté à hauteur de 2.3% pour la candidate d’extrême droite Marine Le Pen ; en quatrième position Valérie Pécresse a récolté 2.2% des voix ; enfin le candidat d’extrême droite du parti « Reconquête », Eric Zemmour arrive en cinquième position avec 1.6% des suffrages.

Le second tour se fera sans le candidat qui a obtenu plus de la moitié des voix auprès des français qui résident en Algérie, il est aussi important de souligner que ce dernier lors de son discours d’après premier tour a appelé les électeurs qui ont voté pour lui à barrer la route à la candidate d’extrême droite au second tour de l’élection présidentielle, donc d’opter pour un vote que beaucoup jugent d’utile en donnant leur voix au président sortant Emmanuel Macron.