Pour préserver son image des fake news, Air Algérie promet de saisir la justice

La compagnie aérienne nationale fait souvent face à la critique et aux fake news venant de la part de ses clients et des internautes sur la toile. Pour mettre fin à ces dernières, Air Algérie a décidé cette fois de faire appel à la justice pour défendre son image.

Il s’agit de ce qu’a indiqué le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi, lors d’une conférence de presse tenue, mardi 9 mai, à Alger. En effet, en marge d’une cession d’information sous le thème de « Air Algérie, entre fake news, le vrai du faux », Amine Andaloussi a fait savoir que la compagnie a décidé de saisir la justice pour stopper les vidéos qui circulent sur la toile. Dont le but est de nuire à l’image du transporteur aérien.

Fake news, vidéos nuisant à l’image de la compagnie : Air Algérie envisage de saisir la justice

Dans ce sillage, le porte-parole d’Air Algérie a énuméré pas moins de 10 vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux, qui montrent des vols de la compagnie, vide sans donner de détails sur le voyage en question, et dont les auteurs sont inconnus.

Toutefois, Amine Andaloussi a rassuré les clients de la compagnie en évoquant la possibilité de soulever des problèmes, ce qui permettra à Air Algérie de se développer et d’améliorer ses services. En l’occasion, il a rappelé le lancement de la plateforme e-doléance, qui permet un traitement rapide des réclamations clients.

Prix des billets de voyage : Air Algérie explique

De son côté, le responsable de la direction Revenue Management, en l’occurrence Fouad Faidi, a tenu à préciser que la compagnie aérienne nationale s’assure à maximiser la rentabilité de ses vols. Et ce, grâce au recours à un système aux normes internationales.

Par ailleurs, concernant ce qui circule sur la toile autour des prix d’Air Algérie qui « sont plus chers que ceux des compagnies des pays voisins », le responsable DRM a rejeté toutes les allégations. Et ce, tout en rappelant que les prix et la disponibilité des billets d’Air Algérie sont liés à la haute et basse saison. En effet, la compagnie aérienne nationale tente de tous les moyens de satisfaire la demande de ses clients. Notamment, dans la période des pics.

Fouad Faid a également fait part du lancement de nouveaux produits d’Air Algérie. Et ce, avant la fin de l’année en cours. Il a également expliqué que le transporteur aérien national a enregistré de bons résultats depuis le début de l’année 2023.

