Pour Macron, « l’Algérie est un pays essentiel pour la France »

Le Président français a entamé hier une visite « officielle et d’amitié » de trois jours en Algérie. Après s’être recueilli au Sanctuaire du Martyr à Alger, Emmanuel Macron s’est longuement entretenu avec le Président Tebboune à la Présidence de la République. À l’issue de ces discussions, les deux Chefs d’États ont animé une conférence de presse conjointe.

Hier soir, le Président Tebboune et son homologue français ont animé une conférence de presse commune durant laquelle ils se sont accordés sur la nécessité de consolider la coopération bilatérale et de renforcer le partenariat entre l’Algérie et la France dans différents secteurs.

D’ailleurs, dans une publication postée sur ses réseaux sociaux ce vendredi matin, Emmanuel Macron a affirmé que l’Algérie est un pays essentiel pour la France par le passé commun, le présent partagé et les défis futurs des deux pays.

« Par notre passé commun, par notre présent partagé et par tous les défis futurs, l’Algérie est un pays essentiel pour la France. Renforcer et renouveler notre partenariat, nous le devons à la jeunesse de France, à la jeunesse d’Algérie », a écrit Emmanuel Macron.

تمثل الجزائر بلدًا أساسيًا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل. وتتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها.

Emmanuel Macron se rend au cimetière européen Saint-Eugène à Alger

Au deuxième jour de sa visite « officielle et d’amitié » de trois jours en Algérie, le Président français Emmanuel Macron s’est rendu au cimetière européen Saint-Eugène à Alger pour rendre hommage aux morts pour la France.

En effet, au cimetière de Saint-Eugène, Emmanuel Macron a déposé une gerbe devant un monument aux « morts pour la France », pendant que retentissait la « sonnerie aux morts » avant la Marseillaise entonnée par le chœur de l’armée française.

Par la suite, le Président français a longuement déambulé entre les différents secteurs, chrétien et militaire, au milieu des pins et des cyprès. Puis, il s’est rendu dans le carré juif.

En outre, Emmanuel Macron s’est aussi recueilli devant la tombe en marbre de Roger Hanin, acteur et metteur en scène né en Algérie. Avec à ses côtés, le réalisateur Alexandre Arcady et l’économiste Jacques Attali, tous deux nés en Algérie.