Pour l’excellence de son design, LG décroche 36 prix aux iF Design Award 2025, dont un Gold Award !

LG Electronics (LG) confirme une nouvelle fois son leadership en matière de design en s’illustrant brillamment aux iF Design Award 2025. Avec 36 récompenses à son actif, dont l’illustre Gold Award. Ainsi, l’entreprise réaffirme son engagement indéfectible envers un design produit innovant et une expérience utilisateur exceptionnelle.

Considéré comme l’un des prix de design industriel les plus prestigieux au monde, aux côtés du Red Dot Award et de l’International Design Excellence Award (IDEA), le iF Design Award, organisé chaque année en Allemagne, distingue les réalisations les plus marquantes en matière de design dans neuf catégories, à savoir : Produit, Communication, Expérience Utilisateur (UX), Interface Utilisateur (UI), Packaging, Architecture Intérieure, Concept Professionnel, Architecture et Design de Service.

Le LG SIGNATURE OLED T décroche le Gold Award aux iF Design Award

Cette année, c’est le LG SIGNATURE OLED T, premier téléviseur OLED 4K transparent et véritablement sans fil au monde, qui s’est vu décerner le Gold Award dans la catégorie Produit.

Ce modèle révolutionnaire alterne entre transparence et opacité, offrant une expérience OLED immersive tout en permettant une intégration harmonieuse dans tout type d’intérieur.

Avec son écran OLED 4K de 77 pouces, il garantit une qualité d’image exceptionnelle offrant des noirs profonds, des couleurs éclatantes, des détails ultra-précis ainsi qu’un temps de réponse rapide. En mode transparent, il crée une illusion visuelle saisissante, donnant l’impression que les images flottent dans l’espace.

iF Design Award 2025 : 27 autres produits LG primés

Outre le Gold Award, 27 autres innovations de LG ont été primées dans la catégorie Product Design, parmi lesquelles :

LG AI Home , un hub domotique intelligent conçu pour simplifier la vie quotidienne.

, un hub domotique intelligent conçu pour simplifier la vie quotidienne. LG Smart Home AI Agent , un hub mobile interactif doté d’une intelligence avancée.

, un hub mobile interactif doté d’une intelligence avancée. LG QNED , qui se distingue par son design épuré et son profil mince .

, qui se distingue par son . LG StanbyME 2 , un écran flexible avec support détachable , offrant une mobilité optimale.

, un écran flexible avec , offrant une mobilité optimale. Le réfrigérateur LG SIGNATURE avec Smart InstaView, doté

de la technologie OLED transparente permettant de voir l’intérieur sans ouvrir la porte.

Des distinctions dans différentes catégories

Par ailleurs, LG a également été récompensé dans les catégories Communication, UX, UI et Packaging, saluant ses innovations qui facilitent l’accès aux fonctionnalités et services. Parmi les produits primés :

LG ThinQ Character , une interface interactive qui humanise l’expérience utilisateur au sein de l’application ThinQ.

, une interface interactive qui humanise l’expérience utilisateur au sein de l’application ThinQ. LG Iconography, un système visuel permettant d’identifier rapidement les fonctionnalités des appareils connectés de la marque.

Avec cette impressionnante moisson de prix internationaux, LG confirme son excellence en matière de design et d’innovation technologique, repoussant sans cesse les limites de l’expérience utilisateur.

