Pour le 2e vendredi de suite, la marche du Hirak empêchée à Alger

Pour la deuxième semaine successive la marche populaire et grandiose du Hirak n’a pas pu avoir lieu, dans la wilaya d’Alger, elle a été empêchée par un dispositif sécuritaire impressionnant.

En effet, un immense dispositif sécuritaire a été déployé encore ce vendredi 28 mai à Alger pour bloquer les accès aux lieux les plus stratégiques d’Alger-centre et empêcher ainsi, la tenue de la marche du 119e vendredi du Hirak populaire.

Les forces de sécurité ont mis, dès les premières heures de la journée, un dispositif fortement renforcé qui semble avoir dissuadé les manifestants et les hirakistes de tenir leur rituelle marche.

Des milliers de policiers, et des dizaines de fourgons des forces de sécurité avaient été disposés, dès les premières heures de la journée, de part et d’autre de cette immense place centrale et des principaux boulevards qui la prolongent.

Bien que la marche n’a pas eu lieu dans rues principales d’Alger, des groupes de manifestants du Hirak sont sortis dans plusieurs quartiers populaires, peut-on le constater dans plusieurs vidéo.

Des dizaines de manifestants ont réussi à marcher notamment au quartier d’Ain Benian et El Harrach , certains ont essayé d’organiser une marche vers la prison d’El Harrach pour réclamer la libération des détenus.