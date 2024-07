Pour le 1re fois de son histoire : l’Algérie se lance dans l’exportation du feldspath

Annaba, 24 juillet 2024 – L’Algérie s’apprête à franchir un nouveau cap dans le domaine des ressources minières en se lançant dans l’exportation de feldspath, un matériau stratégique utilisé dans diverses industries.

C’est ce qu’a annoncé ce mardi le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, lors de l’inauguration de l’unité d’extraction et de traitement de feldspath de Ain Barbar dans la commune de Seraidi (wilaya d’Annaba).

D’une capacité de production annuelle de 90 000 tonnes, cette unité, première du genre en Algérie, permettra au pays d’exporter 3 000 tonnes de feldspath dès cette année et 10 000 tonnes en 2025.

L’Algérie, qui importait auparavant cette matière première, pourra désormais non seulement couvrir ses besoins nationaux mais aussi s’imposer sur le marché international des ressources minières.

L’unité d’Ain Barbar s’appuie sur un gisement de plus de 3 millions de tonnes de feldspath, auquel s’ajouteront 3 millions de tonnes supplémentaires provenant d’un gisement voisin. Cette manne minière, conjuguée à la stratégie ambitieuse du gouvernement pour le développement du secteur minier, positionne l’Algérie comme un acteur de premier plan dans le domaine du feldspath.

“L’Etat a adopté une stratégie pour le développement du secteur minier qui s’articule autour de la concrétisation de 26 projets de recherche et d’exploration minière, dont cette unité d’extraction et de traitement de feldspath de Ain Barbar”, a souligné le ministre Arkab.

L’exportation de feldspath générera des revenus considérables pour l’économie nationale et contribuera à la réduction de la facture d’importation. De plus, la création de cette unité d’extraction et de traitement a permis la création de nombreux emplois dans la région.

“C’est une concrétisation de la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à faire de l’Algérie un pays producteur et exportateur de minerais”, a affirmé le ministre Arkab.

Qu’est-ce que le feldspath ? Quelles sont ses utilisations ?

Le feldspath, composant majeur de la croûte terrestre, trouve son application dans une multitude de domaines. Son rôle est particulièrement important dans la fabrication de matériaux réfractaires, tels que la céramique et la porcelaine, qui lui doivent leur solidité et leur résistance à la chaleur.

Il intervient également dans la production de verre, apportant ses propriétés de transparence et de dureté. De plus, le feldspath est utilisé comme abrasif pour le polissage et le sablage, et entre dans la composition de revêtements métalliques protecteurs.

Cependant, les utilisations du feldspath ne se limitent pas à ces domaines majeurs. En effet, des quantités plus modestes, généralement inférieures à 10%, trouvent leur place dans d’autres secteurs.

On le retrouve ainsi comme agent de remplissage dans la fabrication de plastiques, de peintures et de caoutchouc, améliorant leurs caractéristiques physiques. Plus récemment, le feldspath a fait son entrée dans le domaine de l’isolation électrique, ouvrant la voie à de nouvelles applications prometteuses.

Grâce à la nouvelle unité d’extraction de Annaba, l’Algérie se lance dans l’exportation de cette matière

En marge de l’inauguration de l’unité de feldspath, le ministre Arkab a également inspecté plusieurs projets énergétiques dans la wilaya de Annaba. Il a notamment visité le chantier de construction du complexe administratif des filiales de Sonelgaz, qui sera inauguré le 1er novembre prochain.

Le ministre a également inauguré deux centres de transformation électrique de 60/220 KV et 30/60 KV dans la zone urbaine de Draa Erriche. Selon le ministre, ces centres permettront de réduire la pression sur les réseaux électriques existants et d’assurer une distribution plus stable et fiable de l’énergie aux citoyens, particulièrement durant la période estivale.

Enfin, le ministre a posé la première pierre de deux réalisations majeures sur le site de Naftal de Sidi Ibrahim à Annaba : une école de formation à la lutte contre les incendies et le siège flambant neuf de l’unité des affaires sociales et culturelles de l’entreprise.