Pour la première fois, 53 universités algériennes dominent le Maghreb dans le classement THE Impact

L’Algérie s’impose cette année comme le pays le plus représenté au Maghreb et en Afrique du Nord dans le classement THE Impact 2025, avec 53 universités reconnues pour leur engagement en faveur des Objectifs de développement durable.

Le classement international « THE Impact Ranking 2025 », publié par le Times Higher Education, met en lumière l’engagement des universités à travers le monde dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations unies. Pour cette édition, l’Algérie se distingue en y inscrivant 53 établissements universitaires, un record national et régional.

C’est ce qu’a annoncé ce mercredi le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, dans une publication sur sa page Facebook officielle, où il a également adressé ses félicitations aux établissements concernés, en particulier quatre universités ayant obtenu des places notables.

THE Impact Ranking 2025 : un classement qui valorise l’engagement global des universités

Contrairement aux classements académiques classiques, THE Impact se base sur des critères élargis qui évaluent le rôle sociétal et environnemental des universités. Les indicateurs retenus prennent en compte :

La contribution directe aux 17 ODD, comme la lutte contre la pauvreté, les inégalités ou le changement climatique ;

La qualité de la recherche scientifique menée ;

L’enseignement proposé et ses retombées concrètes ;

Les partenariats avec les collectivités locales ;

Les initiatives sociales et écologiques mises en œuvre.

Ce classement cherche ainsi à refléter l’impact réel des universités sur leur environnement et leur capacité à répondre aux grands enjeux contemporains.

L’université de Oued Souf en tête du classement national

Parmi les établissements algériens les mieux classés cette année, l’université de Oued Souf (Université Kasdi Merbah d’Ouargla) arrive en tête au niveau national, en rejoignant la catégorie des 400 meilleures universités mondiales dans ce classement.

Elle est suivie, ex aequo à la deuxième place, par les universités de Khenchela et d’Oum El Bouaghi, tandis que l’université de M’sila occupe la troisième position nationale.

À noter également l’entrée remarquée de l’université de Souk Ahras. Classée pour la première fois dans THE Impact, et qui se hisse à la quatrième place nationale.

Classement des universités algériennes selon THE Impact 2025

Université de Wadi Souf (Ouargla) – parmi les 400 meilleures mondiales Université de Khenchela – 2e position nationale Université d’Oum El Bouaghi – 2e position nationale Université de M’sila – 3e position nationale Université de Souk Ahras – 4e position nationale (nouvelle entrée)

Une dynamique nationale qui s’inscrit dans une vision à long terme

Cette large présence algérienne dans le classement THE Impact reflète les efforts menés ces dernières années pour renforcer le rôle des universités dans la société. Elle traduit aussi l’intégration progressive des principes de développement durable dans les stratégies académiques et scientifiques.

En outre, dans son message, le ministre Kamel Baddari souligne que ce résultat repose sur « des critères rigoureux ». Et met en valeur « la qualité du travail accompli par les universités algériennes dans divers domaines », y compris la recherche, la formation et les relations avec la société.

Au-delà de la performance individuelle de certains établissements, ce classement illustre une tendance encourageante pour l’enseignement supérieur national.