Pour la 13ᵉ année consécutive, LG se distingue dans l’Indice Mondial de Durabilité Dow Jones

LG Electronics (LG) continue de s’imposer comme un modèle de durabilité, en intégrant l’Indice Mondial de Durabilité Dow Jones (DJSI World) pour la treizième année consécutive. Cet indice prestigieux classe les 10 % des plus grandes entreprises mondiales (parmi 2 500 sociétés) en fonction de leurs pratiques économiques, environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), servant de référence clé pour les investisseurs évaluant la durabilité des entreprises.

LG a décroché le score global le plus élevé dans la catégorie « Équipements de loisirs et produits électroniques grand public », tout en restant la seule entreprise sud-coréenne présente dans cette catégorie depuis 13 ans.

En parallèle, LG figure également dans le DJSI Asie-Pacifique, qui regroupe les 20 % des 600 plus grandes entreprises de la région, ainsi que dans le DJSI Corée, où figurent les 30 % des 200 plus grandes entreprises du pays, respectivement depuis 15 et 16 ans.

LG, leader reconnu pour ses performances ESG

LG a obtenu des évaluations élevées dans plusieurs domaines ESG, notamment la politique et la gestion environnementales, les droits de l’homme, la gestion des ressources humaines, les relations avec les clients, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la responsabilité des produits.

Sous sa vision « Better Life for All », LG déploie une stratégie ambitieuse basée sur les 3C pour la planète (neutralité carbone, circularité et technologies propres) et les 3D pour les personnes (conditions de travail décentes, diversité et inclusion, et design accessible à tous).

🟢 À LIRE AUSSI : LG Electronics dévoile son tout premier livre de marque « Brave Optimists »

Dans le cadre de ses objectifs environnementaux, LG vise la neutralité carbone dans ses processus de fabrication d’ici à 2030 et l’utilisation exclusive d’énergie renouvelable d’ici à 2050.

Pour y parvenir, l’entreprise prévoit de réduire de 54,6 % ses émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1), ainsi que ses émissions indirectes (Scope 2) dans la phase de production des produits par rapport aux niveaux de 2017. Ces objectifs seront atteints grâce à des améliorations des processus, à l’adoption de technologies économes en énergie et à une transition vers des sources d’énergie renouvelable.

Des initiatives ambitieuses pour la réduction des émissions carbone

Depuis 2015, LG a été pionnière dans le secteur des appareils électroménagers, devenant la première entreprise à obtenir des crédits carbones de l’ONU. Aujourd’hui, LG poursuit ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre unitaires de ses sept catégories de produits phares (téléviseurs, réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge, climatiseurs, systèmes de climatisation et moniteurs).

🟢 À LIRE AUSSI : LG annonce des changements organisationnels pour propulser sa vision future 2030

L’objectif est de diminuer ces émissions de 20 % par rapport aux niveaux de 2020 durant la phase d’utilisation des produits (Scope 3). Cet engagement comprend diverses activités visant à améliorer l’efficacité énergétique des produits individuels, réduisant ainsi les émissions globales de carbone.

Une gestion ESG reconnue à l’international

Membre du Pacte Mondial des Nations Unies et de la Responsible Business Alliance, LG s’engage à respecter les normes internationales relatives aux droits de l’homme et au travail. Face à des réglementations ESG mondiales de plus en plus exigeantes, l’entreprise renforce ses processus de gestion dans ces domaines.

Dans les résultats des évaluations et des notations ESG publiés en 2024 par le Korea Corporate Governance Service, LG a reçu une note globale de A pour la quatrième année consécutive. De plus, l’entreprise a obtenu une note A pour la cinquième année consécutive dans l’évaluation menée par Morgan Stanley Capital International (MSCI), confirmant ainsi son leadership et sa performance ESG auprès d’institutions internationales de renom.

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics est un innovateur mondial en technologie et en électronique grand public, présent dans presque tous les pays et employant plus de 74 000 personnes à l’international. Les quatre divisions de LG – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution et Eco Solution – ont généré un revenu global supérieur à 82 trillions de KRW en 2023.

LG est un fabricant de premier plan de produits de consommation et commerciaux, allant des téléviseurs, appareils électroménagers, solutions de climatisation, moniteurs, composants et solutions automobiles, et ses marques premium LG SIGNATURE et intelligentes LG ThinQ sont des noms bien connus à travers le monde. Pour découvrir les dernières actualités de la marque, visitez le site : www.LGnewsroom.com.