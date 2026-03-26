Pour la 1ʳᵉ fois , l’université algérienne se distingue dans plusieurs disciplines au classement QS 2026

Pour la toute première fois, l’université algérienne marque son entrée dans le prestigieux classement mondial « QS World University Rankings by Subject ». Une performance inédite qui témoigne d’un bond qualitatif pour le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Algérie.

C’est le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, qui en a fait l’annonce officielle. Selon les indicateurs de cette édition, l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) s’est particulièrement distinguée par des résultats remarquables dans plusieurs disciplines stratégiques.

Classement mondial des universités QS : L’USTHB en tête du peloton maghrébin

L’établissement algérois s’impose désormais comme un leader régional. Dans le domaine du Génie pétrolier, l’USTHB décroche la première place au niveau maghrébin, se hissant parmi le top 101-150 des meilleures institutions universitaires à l’échelle mondiale.

L’université ne s’arrête pas là et confirme sa suprématie au Maghreb dans deux autres domaines clés :

Génie électrique et électronique : Classée dans la tranche des 401-450 meilleures universités mondiales.

Informatique et systèmes d’information : Positionnée dans le segment des 651-700 au niveau global.

L’autre pôle d’excellence de ce classement est l’Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès. Cette dernière a réalisé une performance de premier plan en s’adjugeant la première place maghrébine en Génie mécanique, aéronautique et manufacturier, figurant ainsi dans le top 401-450 mondial.

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L’intégration des universités algériennes dans le classement thématique de « QS » est perçue comme un indicateur majeur de l’amélioration de la qualité de la formation académique et de la production scientifique nationale. Ce succès reflète les efforts soutenus ces dernières années pour moderniser l’université algérienne et renforcer sa visibilité sur l’échiquier international.

Comprendre le classement QS : les clés de l’excellence mondiale

Le QS World University Rankings by Subject ne se contente pas d’évaluer la notoriété des établissements ; il s’appuie sur une méthodologie rigoureuse qui décortique la performance académique à travers plusieurs piliers fondamentaux.

Pour cette édition 2026, la sélection repose sur une analyse croisée de la réputation académique et de la réputation auprès des employeurs, un indicateur crucial qui mesure l’employabilité des diplômés.

Le classement intègre également l’impact de la recherche via le nombre de citations par article et l’indice H, qui évalue à la fois la productivité et l’influence des chercheurs d’une institution.

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Enfin, l’International Research Network (IRN) reflète la capacité de l’université à tisser des collaborations scientifiques au-delà des frontières.

C’est précisément sur ces critères de rigueur et de rayonnement que les universités de l’USTHB et de Sidi Bel Abbès ont su s’imposer, marquant ainsi une rupture avec les schémas classiques et hissant le pavillon algérien dans la sphère de l’élite éducative globale.