« Pour chaque arbre brûlé, nous en planterons dix », la promesse du ministre face aux incendies

Face à la vague d’incendies qui touche plusieurs wilayas, dont Tipaza, le ministre de l’Agriculture, Yacine Walid, a tenu à adresser un message de soutien et de réconfort aux populations affectées. « À nos concitoyens de Tipaza et de toutes les wilayas touchées par les incendies, nos cœurs sont avec vous dans cette épreuve difficile. Nous savons que la douleur est immense et que les pertes sont lourdes, mais notre volonté est plus forte et notre détermination reste intacte », a déclaré le ministre.

Engagé pour la restauration des terres incendiées, Yacine Walid a annoncé un plan ambitieux de reforestation : « Pour chaque arbre brûlé, nous en planterons dix. Nous redonnerons vie à nos terres et reconstruirons l’avenir grâce à l’effort de tous. »

Le ministre a également rappelé la résilience du pays et de son peuple : « L’Algérie est plus forte que toute épreuve et son peuple reste ferme, quelle que soit l’intensité des difficultés. »

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de mobilisation générale des autorités pour maîtriser les incendies et protéger les populations, en parallèle des opérations de la Protection civile et des forces locales sur le terrain.

Incendies en Algérie : Opérations intensives d’extinction à Tipaza

À Tipaza, les interventions pour maîtriser les feux de forêt se poursuivent sans relâche. Les équipes de la Protection civile et des forces spécialisées utilisent tous les moyens disponibles, notamment un avion BE 200 de l’Armée nationale populaire, capable de transporter 12 000 litres d’eau, pour soutenir les opérations sur les zones les plus difficiles d’accès.

Le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boughlaf, accompagné du Directeur général des forêts, a inspecté les principaux foyers de feu et suivi le travail des équipes engagées. La zone d’intervention a été découpée en quatre secteurs afin d’assurer une coordination optimale et une efficacité maximale dans l’extinction des flammes.

Depuis la veille, un centre de commandement opérationnel est installé sous la supervision du Directeur général de la Protection civile. Pour ces opérations, 354 agents de différents grades ont été mobilisés, soutenus par 97 camions d’extinction de différentes tailles, provenant des wilayas de Tipaza, Médéa, Blida, Boumerdès, Chlef, Aïn Defla, Relizane, Bouira ainsi que de l’Unité nationale de formation et d’intervention de Dar El Beida.

Les opérations d’extinction sont actuellement concentrées sur plusieurs foyers : Douar Boukhalidja à El Arhat, la forêt de Bouzoula à Cherchell, la forêt d’Amarcha et Douar Ikhoua Mersli à Muslimoun, ainsi que la forêt de Choula à Beni Millek. Les équipes sur le terrain combinent efforts terrestres et interventions aériennes pour contenir les flammes et éviter toute propagation vers les zones habitées.

Cette mobilisation exceptionnelle illustre l’engagement total de l’État et des services de la Protection civile pour protéger les populations, limiter les pertes matérielles et environnementales, et assurer la sécurité des citoyens face à cette crise environnementale majeure.