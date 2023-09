Pour baisser le prix de la banane à 200 DA/KG : l’État opte pour l’importation massive

Dans l’optique de contrecarrer des éventuelles tentatives de spéculations, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations prend une mesure afin de faire baisser les prix de la banane.

En effet, selon les informations du journal Echorouk, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a délivré les documents bancaires nécessaires pour mener à bien l’opération d’importation de ce fruit.

Ainsi, selon la même source, les services du ministère du Commerce ont délivré les documents de domiciliation bancaires aux importateurs, conformément au nouveau cahier des charges. Cette mesure a été prise, toujours selon la même source, pour pallier le scénario de la flambée des prix de la banane, enregistrée lors du précédent mois sacré de Ramadan.

Prenant de vitesse les spectateurs, le ministère du Commerce a dans le viseur un prix de 200 dinars le kilo pour ce fruit lors du prochain mois de ramadan. Actuellement entre 300 et 350 dinars, le prix de la banane devrait baisser suite à l’accord du ministère du Commerce, donnant le feu vert à l’importation de près de 100 mille tonnes de banane.

La mention « halal » obligatoirement apposée sur ces produits

Exigeant l’apposition de la mention « halal » sur certains produits et denrées alimentaires, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a communiqué la liste des produits concernés par ce marquage.

Ainsi, dans un communiqué publié sur le site du ministère, on peut lire « le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations porte à la connaissance de l’ensemble des opérateurs économiques, que conformément aux conclusions des travaux du Comité national de suivi de la certification et du marquage « halal » des denrées alimentaires concernées, créé par l’arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant les conditions et les modalités d’apposition de la mention « halal » pour les denrées alimentaires concernées, la liste des denrées alimentaires importées concernées par l’obligation d’apposition de la mention « halal » certification halal ».

Le ministère a indiqué que « les viandes et produits d’origine animale et produits carnés, huiles et Graisses animales, confiseries, y compris les chocolats, les gâteaux et les biscuits, les additifs alimentaires d’origine animale et / ou composés d’éléments susceptibles non halal en raison de leurs modes d’obtention, préemballés et destinés à la revente en l’état ou destinés pour les industries alimentaires, les dérivés des laits, y compris les caséinates, les fromages destinés à la transformation ou aux industries alimentaires, les préparations pour nourrissons et les préparations de suites et les présures » sont les produits concernés par l’apposition de la mentain halal.