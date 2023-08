Pour avoir écrit « Dieu est Grand », un jeune franco-algérien écarté de l’équipe de France U16

Un autre polémique est en passe de surgir en Équipe de France, cette fois chez les U16. En effet, selon plusieurs sources, un jeune franco-algérien serait mis à l’écart suite à une célébration qui a déplu en interne.

Ainsi, d’origine algérienne, Enzo Sternal, jeune joueur de l’équipe de France U16, serait écarté à cause d’une célébration lors d’un tournoi dédié aux jeunes talents.

Enlevant partiellement son maillot pour laisser apparaître l’inscription « Allah is Great » « Dieu est Grand » le jeune natif de Marseille et joueur de l’équipe de France pourrait ne pas être sélectionné à nouveau.

Enzo Sternal, jeune attaquant de l'OM âgé de 16 ans, aurait été temporairement écarté du groupe de l'Equipe de France pour des raisons « comportementales ». 🇫🇷 Lors du tournoi de Montaigu, il a célébré un but avec un sous maillot comportant la mention « Allah is great », ce qui…

Pour avoir écrit « Dieu est Grand » sur son t-shirt, un jeune franco-algérien écarté de l’équipe de France

À l’origine de cette information, les comptes Twitter de Marwan Belkacem et de MarssiliaZone ont dévoilé, « Suite à sa célébration « Allah is Great », Enzo Sternal aurait été écarté temporairement de l’équipe de France des jeunes. En effet, cette célébration n’aurait pas plus en interne… », lit-on.

La source marseillaise a ajouté, « MASSILIA ZONE a été informée de la mise à l’écart du joueur pour le prochain rassemblement de l’EDF au début du mois d’août. À ce moment précis, la raison évoquée était alors « des problèmes de comportements à Montaigu. Après avoir pris contacts avec différentes sources, proches de l’EDF, de l’OM et du CDF, la « vraie raison » de sa mise à l’écart nous a été partagée, puis confirmée par l’ensemble des personnes contactées. Quelle honte ! » ajoute le compte spécialisé.