Pour 200 DA seulement, Algérie Télécom augmente votre débit de 15 à 60 Mbps

Dans une annonce récente, Algérie Télécom a dévoilé une offre exceptionnelle à destination de ses abonnés : il est désormais possible de multiplier son débit Internet par quatre, en passant de 15 à 60 Mbps, et ce, via l’application My Idoom.

Cette montée en débit ne nécessite aucune démarche complexe. L’opérateur national précise qu’un simple ajout de 200 dinars algériens au montant de l’abonnement mensuel actuel suffit pour bénéficier de cette nouvelle vitesse de connexion, dans le cadre de l’offre Idoom Fibre.

Dans un communiqué relayé sur ses plateformes, Algérie Télécom invite les clients à « augmenter leur débit de 15 à 60 mégas sur l’application My Idoom en toute simplicité et profiter d’une nouvelle vitesse Internet et d’une expérience numérique exceptionnelle ».

Pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur les modalités de cette offre exclusive, l’opérateur renvoie vers son site web officiel, où toutes les informations nécessaires sont disponibles. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’Algérie Télécom visant à démocratiser l’accès au très haut débit et à améliorer l’expérience numérique de ses abonnés à travers le territoire.

Octobre Rose : Algérie Télécom se mobilise pour le dépistage du cancer du sein

Mais l’engagement d’Algérie Télécom ne se limite pas à l’amélioration de ses services techniques. L’opérateur public démontre également un engagement citoyen fort, notamment dans le domaine de la santé et du bien-être de ses collaborateurs.

À Béjaïa, dans le cadre de la campagne mondiale « Octobre Rose » dédiée à la lutte contre le cancer du sein, Algérie Télécom s’est mobilisée aux côtés de l’association locale Tudert pour organiser une journée spéciale de sensibilisation et de dépistage, principalement destinée à ses employées.

Cette initiative, mêlant prévention médicale et information, visait à souligner l’importance du dépistage précoce, levier fondamental dans la lutte contre cette maladie qui continue de toucher de nombreuses femmes chaque année.

Durant cette journée, les participantes ont pu bénéficier de consultations gratuites dispensées par une équipe pluridisciplinaire : oncologues, gynécologues, généralistes, psychologues et sages-femmes ont répondu présents pour assurer un accompagnement médical et humain de qualité.

En fonction des cas, des écho-mammographies ont également été recommandées. Moment fort de cette mobilisation : une conférence interactive animée par des professionnels de santé, durant laquelle ont été abordés des sujets clés tels que les bienfaits du dépistage précoce, l’importance d’un accompagnement psychologique adapté, ou encore les bonnes pratiques de santé féminine au quotidien.

Par cette double action – technique et humaine – Algérie Télécom illustre sa volonté d’être bien plus qu’un fournisseur d’accès Internet : une entreprise engagée, à l’écoute, et pleinement investie dans les enjeux sociétaux et sanitaires actuels. Un message fort : face au cancer du sein, l’information, la vigilance et le dépistage peuvent véritablement faire la différence.