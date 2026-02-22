Poulet à 330 DA : une nouvelle mesure pour soutenir le pouvoir d’achat

L’Office national des aliments du bétail et d’aviculture (ONAB) a annoncé le lancement d’une opération progressive d’approvisionnement du marché en poulet congelé au prix fixé à 330 dinars le kilogramme.

Selon un communiqué de l’établissement public, cette initiative vise à garantir la disponibilité du produit, à contribuer à la régulation des prix et à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, notamment durant le mois de Ramadan.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des orientations du groupe Agro-Log, spécialisé dans les industries alimentaires et logistiques. Un stock important de poulet congelé a été sécurisé, avec la commercialisation d’une première quantité estimée à 2 000 tonnes.

La distribution s’effectue progressivement à travers les différents canaux de vente agréés, avec maintien du prix à 330 DA/kg. L’initiative vise à atténuer la pression sur le budget des familles algériennes pendant le mois sacré, période durant laquelle la demande en produits alimentaires connaît une augmentation significative. Le choix du poulet congelé permet d’offrir une alternative économique tout en garantissant un approvisionnement constant.

2 000 tonnes de poulet congelé injectées progressivement sur le marché algérien

L’injection de 2 000 tonnes de poulet congelé représente un effort considérable pour stabiliser les prix du marché. Cette quantité sera distribuée de manière stratégique afin d’atteindre le plus grand nombre de consommateurs possible. L’ONAB travaille en étroite collaboration avec les distributeurs agréés pour assurer une répartition équitable du produit à travers tout le territoire national.

Cette action vise à éviter les pénuries et les spéculations, garantissant ainsi un accès abordable à cette source de protéines essentielle. La transparence est de mise, avec un suivi rigoureux des volumes distribués et des prix pratiqués, afin de s’assurer que les avantages de cette opération profitent directement aux citoyens.

Où trouver le poulet congelé et frais de l’ONAB à Alger ?

Parallèlement à la mise sur le marché du poulet congelé, l’ONAB assure également la disponibilité quotidienne de poulet frais dans ses points de vente, afin de garantir un approvisionnement régulier et de répondre à la demande des consommateurs tout au long du mois sacré. Les deux options permettent aux consommateurs de choisir selon leurs préférences et leurs besoins.

À Alger, les points de vente de l’ONAB sont notamment situés à Zéralda (centre), Aïn Benian (centre), Hussein Dey (centre), Dar El Beïda (centre), Bentalha, Sidi Moussa, Bir Touta, Bir Khadem, Chéraga ainsi qu’à la nouvelle ville de Sidi Abdellah. Cette large répartition géographique vise à faciliter l’accès aux produits de l’ONAB pour les habitants de la capitale.

Points de vente partenaires : marchés de proximité et tentes de Ramadan

Les produits de l’établissement sont également disponibles dans les marchés de proximité et les “tentes de Ramadan” installées au niveau de l’Office national interprofessionnel des légumes et viandes (ONILEV) dans plusieurs localités, ainsi qu’au sein de la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX). Ces partenariats stratégiques permettent d’élargir considérablement le réseau de distribution et de toucher un public plus vaste.

L’implication de l’ONILEV et de la SAFEX garantit également le respect des normes de qualité et de sécurité alimentaire, assurant ainsi la confiance des consommateurs. Les tentes de Ramadan, en particulier, représentent un lieu privilégié pour l’acquisition de produits essentiels à des prix abordables pendant le mois sacré.

L’ONAB s’engage à stabiliser les prix des viandes blanches pendant le Ramadan

À travers cette démarche, l’ONAB réaffirme son engagement à assurer un approvisionnement régulier du marché national et à contribuer à la stabilité des prix des viandes blanches pendant le Ramadan. L’organisme public joue un rôle crucial dans la régulation du marché et la protection du pouvoir d’achat des citoyens.

L’objectif affiché est de préserver le pouvoir d’achat des ménages et proposer des produits de qualité répondant aux besoins des consommateurs dans un contexte de forte demande. L’ONAB s’efforce de répondre aux attentes des consommateurs en offrant des produits accessibles et de qualité, contribuant ainsi à un Ramadan serein pour les familles algériennes. La collaboration avec les différents acteurs de la filière est essentielle pour atteindre cet objectif commun.

Objectif : préserver le pouvoir d’achat des ménages algériens

En définitive, l’opération lancée par l’ONAB vise à soulager les dépenses des familles pendant le Ramadan, une période où les dépenses alimentaires augmentent considérablement. En maintenant un prix abordable pour le poulet congelé, l’ONAB contribue à préserver le pouvoir d’achat des ménages, leur permettant ainsi de subvenir à leurs besoins essentiels sans compromettre leur budget.

La démarche de l’ONAB témoigne de l’importance accordée à la sécurité alimentaire et au bien-être des citoyens, particulièrement durant cette période de forte consommation. Le succès de cette opération repose sur une coordination efficace entre les différents acteurs de la filière et sur un suivi rigoureux des prix et des quantités distribuées.

