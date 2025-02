Poste et télécoms : nouvelle plateforme pour signaler la mauvaise qualité de service

Les citoyens expriment de plus en plus leur besoin d’un service public réactif et accessible. En réponse, le ministère de la Poste et des Télécommunications mise sur la digitalisation de l’administration. Désormais, les doléances, plaintes et suggestions concernant les services postaux et télécoms peuvent être soumises via une plateforme en ligne. Offrant une alternative moderne aux procédures traditionnelles souvent jugées lentes et contraignantes.

Cette initiative vise à simplifier et accélérer le processus de traitement des requêtes. Tout en garantissant une transparence accrue. Fini les files d’attente interminables et les démarches administratives fastidieuses, les citoyens peuvent désormais déposer leurs demandes en quelques clics, suivre leur évolution et obtenir des réponses plus rapidement.

Accessible à tous, ce portail représente une avancée notable vers une meilleure prise en charge des préoccupations des usagers. Pour découvrir cette nouvelle plateforme, cliquez-ici.

Colis perdus, attentes, coupure de connexion… lancement d’une plateforme inédite pour les réclamations

Ce portail numérique représente une avancée significative dans la gestion des doléances des citoyens. Grâce à son accessibilité en ligne, il permet aux usagers de soumettre leurs plaintes, suggestions et remarques sans contrainte géographique ni perte de temps. En centralisant les requêtes, cette plateforme assure un suivi transparent et un traitement plus rapide des demandes, optimisant ainsi l’efficacité du service public.

Par ailleurs, elle offre un moyen d’analyse des réclamations, permettant d’identifier les dysfonctionnements récurrents et d’améliorer en continu la qualité des services postaux et de télécommunications. En bref, ce portail numérique offre plusieurs avantages :

Ce projet s’inscrit dans le cadre des directives du président de la République visant à renforcer l’accessibilité et la qualité des services publics par la numérisation.

Poste et télécommunications : l’Algérie mise sur le numérique pour améliorer la relation citoyen-administration

Au-delà de la simple collecte des doléances, cette digitalisation permet également d’exploiter les données recueillies afin d’identifier les problématiques récurrentes et ainsi améliorer la qualité des services fournis. En centralisant les requêtes, l’administration bénéficie d’une meilleure visibilité sur les attentes des citoyens et peut adapter ses réponses de manière plus efficace.

Avec ce portail, l’Algérie mise sur le numérique pour améliorer la relation citoyen-administration. Ainsi, cette initiative permettra une amélioration tangible dans le traitement des doléances des citoyens.